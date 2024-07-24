MİT, PKK/KCK'nın Süleymaniye sorumlusu ve 2 teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK/KCK'nın Süleymaniye sorumlusu ve 2 teröristi etkisiz hale getirdi

MİT, PKK/KCK\'nın Süleymaniye sorumlusu ve 2 teröristi etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde 'Süleymaniye sorumlusu' Ömer Fırat ile beraberindeki 2 teröristi Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi. MİT tarafından gerçekleştirilen hava harekatı sonucunda, Ömer Fırat ve beraberindeki teröristler etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynakları, PKK/KCK mensuplarının Süleymaniye'ye çekildiğini ancak artık bu bölgenin terör örgütü için güvenli bir bölge olmadığını belirtti.

24.07.2024 10:49
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "Süleymaniye sorumlusu" Ömer Fırat ile beraberindeki 2 teröristi Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Tolhildan" kod adlı Ömer Fırat ile beraberindeki İran uyruklu "Raman Renas" kod adlı İrfan Zendi ve "Cengaver Mikayil" kod adlı Hidayet Resuli'nin Süleymaniye'de bulunduğu belirlendi.

Teröristler, MİT tarafından hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynakları, TSK'nın Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda PKK/KCK mensuplarının, kendileri açısından güvenli bölge olarak gördükleri Süleymaniye'ye çekildiğini, terör örgütü için Süleymaniye kırsalının artık güvenli bölge olarak görülemeyeceğini belirtti.

Kaynak: AA

Ömer Fırat, Irak, Kck, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

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