MİT, PKK'nın İran Sorumlusunu Etkisiz Hale Getirdi
MİT, PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık'ı Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği başarılı bir nokta operasyonuyla etkisiz hale getirdi. Bu operasyon, terör örgütüne karşı yürütülen mücadelede önemli bir gelişme olarak kaydedildi.
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8.09.2024 01:34:38. #1.12#
SON DAKİKA: MİT, PKK'nın İran Sorumlusunu Etkisiz Hale Getirdi - Son Dakika
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