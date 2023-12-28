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MİT, PKK/YPG'nin Suriye Kamışlı'daki sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK/YPG'nin Suriye Kamışlı'daki sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye Kamışlı'da PKK/YPG'nin sözde sorumlusu olan Eymen Coli'yi düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Coli'nin örgütün üst düzey sorumlularından olduğu tespit edildi. Operasyon, alınan anlık istihbarat ve başarılı planlama sonucunda gerçekleştirildi. Coli'nin geçmişte sınır hattındaki güvenlik güçlerine yönelik eylemler organize ettiği ve Barış Pınarı harekatı sürecinde çatışmalara katıldığı belirtildi.

MİT, PKK/YPG\'nin Suriye Kamışlı\'daki sorumlusunu etkisiz hale getirdi
28.12.2023 - 10:48,
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/ YPG'nin Suriye Kamışlı'daki sözde sorumlusu Eymen Coli'yi, Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, terörist Coli'nin örgütün Suriye'deki üst düzey sorumlularından olduğunu tespit etti.

Alınan anlık istihbaratla hareketleri takip edilen terörist, uygun şartların oluşmasının ardından düzenlenen başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi.

Suriye Amudeli teröristin, geçmişte sınır hattındaki güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ettiği, Barış Pınarı harekatı sürecinde güvenlik güçlerine karşı çatışmalara katıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
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