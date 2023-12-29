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MİT, PKK/YPG'nin Tabka sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK/YPG'nin Tabka sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİT, Suriye'de Türk askerlerine yönelik saldırıların planlayıcılarından olan PKK/YPG'nin sözde Tabka sorumlularından Ömer Abdullah El Dahham'ı etkisiz hale getirdi. Dahham, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekatları alanlarında Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgelerine yönelik saldırı girişimlerinde organizasyon ekibinde faaliyet gösteriyordu.

MİT, PKK/YPG\'nin Tabka sorumlusunu etkisiz hale getirdi
29.12.2023 - 10:00,
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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de Türk askerlerine yönelik saldırıların planlayıcılarından olan PKK/ YPG'nin sözde Tabka sorumlularından Ömer Abdullah El Dahham'ı etkisiz hale getirdi.

MİT, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekatları alanlarındaki faaliyeti tespit edilen PKK/YPG'nin sözde Tabka sorumlularından Abu Dahham'ı görevlendirilen özel ekip tarafından takibe aldı. Faaliyetleri adım adım izlenen Dahham, yürütülen hassas saha çalışmaları neticesinde Tabka'da düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Ömer Abdullah El Dahham, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün Suriye'nin Tabka şehrindeki sözde istihbarat biriminde sorumlu seviyede faaliyet gösteriyordu. 2017 yılından beri Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat alanlarında konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgelerine yönelik saldırı girişimlerinde organizasyon ekibinde faaliyet gösteriyordu.

Kaynak: DHA
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