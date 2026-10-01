MİT, Reyhanlı saldırısının failini yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MİT, Reyhanlı saldırısının failini yakaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MİT, Reyhanlı saldırısının failini yakaladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SALDIRIDA ÖLENLERİN AİLELERİNDEN TEŞEKKÜRHatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenlerin aileleri, faillerden Ömer El Hatip'in yakalanması nedeniyle devlet yetkililerine teşekkür etti.

SALDIRIDA ÖLENLERİN AİLELERİNDEN TEŞEKKÜR

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenlerin aileleri, faillerden Ömer El Hatip'in yakalanması nedeniyle devlet yetkililerine teşekkür etti. Aileler adına konuşan Reyhanlı 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, saldırının faillerinin yıllar içinde yakalanmasının acılarını bir nebze olsun hafiflettiğini söyledi. MİT operasyonuyla yakalanan Ömer el-Hatip'in Türkiye'ye getirilmesinden dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını ifade eden Tuna, "2013'te Türkiye'nin en büyük terör eylemlerinden biri Reyhanlı ilçesinde oldu. Bu neticede 53 şehidimiz vardı, 200'e yakın da yaralımız oldu. Binlerce evimizde acı yaşadık. Gerçekten o günü cehennem gibi yaşatan teröristlerin peşine Türk devleti düştü. İlk etapta 9 terörist yakalandı. Daha sonra onların arkasındaki 5 terörist de teker teker ele geçirildi. Zaten bilindiği gibi en son Mehmet Gezer yakalandı. Mahkemelerde gerekli cezalar verildi. Şimdi bu eylemleri yapan, Suriye uyruklu Ömer El Hatip'in de yakalanmasıyla büyük bir sevinç yaşadık. Bu haberden dolayı devletimizden Allah razı olsun. Allah devletimize zarar ziyan vermesin" dedi.

'ŞEHİT AİLELERİ OLARAK BU OLAYIN ÜZERİNE GİTMEYE ANT İÇTİK'

Şehit aileleri olarak saldırının faillerinin tamamının adalet önüne çıkarılmasını istediklerini dile getiren Ahmet Tuna, devletin yürüttüğü operasyonları yakından takip ettiklerini söyledi. Saldırının firari faillerinden Mihraç Ural'ın da bir an önce yakalanmasını beklediklerini belirten Tuna, "Biz şehit aileleri olarak bu konuda çok duyarlıyız ve bu olayın üzerine gitmeye her zaman ant içmişiz. Devletimizin yanındayız, çok çok sevinçliyiz. Ama bunların başında olan, firari durumda bulunan Mihraç Ural'ın da bir an önce yakalanması gerekiyor. Bizim son noktamız bu. Çünkü Türkiye'deki en büyük eylemi yapan kişinin yakalanmadığı müddetçe ne şehit babasının ne de şehit annesinin yüzü gülecek. Çünkü bizi kana buladılar, bize cehennemi yaşattılar. Ülkemizi bölmeye çalıştılar. Ama biz onların karşısında direndik, direnmeye de devam edeceğiz. Hiç kimsenin bu konuda şüphesi olmasın" diye konuştu.

'HEPSİNİN YAKALANMASINI TEMENNİ EDİYORUZ'

Terör saldırısında oğlu Halil Erdemci'yi kaybeden Medine Erdemci ise saldırının faillerinin yakalanmasının kendileri için hem sevinç hem de hüzün anlamına geldiğini söyleyerek, "2013'te bir oğlumu kaybettim, 2 oğlum da yaralandı. 53 kişi kaybımız var. Şimdi yine duyduk, inşallah geri kalanların hepsinin yakalanmasını temenni ediyoruz. İnşallah onlar da yakalanır. Biz de en azından bir nebze olsun rahat ederiz" ifadelerini kullandı.

'13 YILDIR ANNELER GÜNÜ BİZİM İÇİN HARAM'

Oğlunu kaybetmesinin ardından Anneler Günü'nün kendisi için buruk geçtiğini dile getiren Erdemci, devletin şehit ailelerinin yüzünü güldürmesini istedi. Faillerin yakalanmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Erdemci, "Biz 13 yıldan beri Anneler Günümüzü yaşayamadık. Çünkü Anneler Günü'nde evlatlarımızı kaybettik" dedi.

Ferhat DERVİŞOĞLU-Cuma Yunus YAŞATIR/REYHANLI (Hatay),

Kaynak: DHA
Millî İstihbarat TeşkilatıReyhanlıGüvenlikGüncelTerörSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
Ferhat Gündoğdu’yu göndermek kolay değil İşte nedeni Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
Sergen’in sözleri Nihat’ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın Sergen'in sözleri Nihat'ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Ahmet Çakar’dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu Ahmet Çakar'dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu?
13:50
Mehmet Şimşek’ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
Mehmet Şimşek'ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
13:33
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı Hisse alım satımlarına sınır geliyor
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı! Hisse alım satımlarına sınır geliyor
13:27
Belge ortaya çıktı Başsavcılık uyarmasına rağmen TFF dinlememiş
Belge ortaya çıktı! Başsavcılık uyarmasına rağmen TFF dinlememiş
13:13
İsrailli askerlerden pazara baskın Filistinli işçilere şiddet uyguladılar
İsrailli askerlerden pazara baskın! Filistinli işçilere şiddet uyguladılar
13:09
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu’ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
12:47
Fenomenlere büyük operasyon 10 isim gözaltına alındı
Fenomenlere büyük operasyon! 10 isim gözaltına alındı
11:45
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
11:12
Spiker Deniz Türkeri, polisten kaçarken kaza yaptı
Spiker Deniz Türkeri, polisten kaçarken kaza yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 16:36:46. #7.13#
SON DAKİKA: MİT, Reyhanlı saldırısının failini yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei