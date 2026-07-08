MİT Somali'de diyalog köprüsü kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MİT Somali'de diyalog köprüsü kurdu

08.07.2026 21:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Somali'de anayasa ve seçim sistemi konularının tartışıldığı dönemde, yönetim ve muhalefet arasındaki diyalog sürecinin başlatılıp sürdürülmesi konusunda aktif rol üstlenirken, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı yoğun bir temas trafiği yürüttü.

Türkiye, Somali'de anayasa ve seçim sistemi konularının tartışıldığı dönemde, yönetim ve muhalefet arasındaki diyalog sürecinin başlatılıp sürdürülmesi konusunda aktif rol üstlenirken, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı yoğun bir temas trafiği yürüttü.

Somali'de anayasa ve seçim sistemindeki değişiklik girişimleri üzerinden yönetim ve muhalefet arasında bir süredir devam eden tartışmaların ardından MİT'in girişimleriyle taraflar arasında dün, başkent Mogadişu'da görüşmeler başladı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda MİT'in taraflar nezdinde uzun süredir yürüttüğü girişimler olumlu sonuç verdi.

Somali Federal Hükümeti ile muhalefet temsilcileri, görüşmelerin devam etmesini kararlaştırırken, süreç, Türk Dışişleri Bakanlığı ile yakın koordinasyon ve eşgüdüm içinde ilerliyor.

Güvenlik kaynakları, MİT'in Somali'deki siyasi taraflar arasında güven tesis edilmesi ve sorunların diyalog yoluyla yapıcı bir zeminde ele alınıp çözülmesi için uzun süredir devrede olduğunu bildirdi.

Türkiye, süreç boyunca taraflara, "Somali'de kalıcı barış ve istikrarın ancak diyalog, uzlaşı ve kapsayıcı bir siyasi süreçle mümkün olacağı" mesajını verirken, ülkenin geleceğinin ancak Somalililerin iradesiyle inşa edilebileceği gerçeğine dikkati çekti.

Güvenlik kaynakları, Somali'nin gerçek dostu ve stratejik ortağı Türkiye'nin barış, istikrar ve kalkınmaya katkı sunmaya devam edeceğini bildirdi.

Somali hükümeti ve muhalefetinden Türkiye'ye teşekkür

Somali hükümetinden yapılan açıklamada, arabuluculuk rolü dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür edildi.

Hükümet ile muhalefet temsilcilerinin, Mogadişu'da bir araya geldiği ve toplantının dostane bir atmosferde gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Tarafların görüşlerini açık, samimi ve yapıcı bir ortamda karşılıklı olarak paylaşmalarına imkan sağlamıştır. Taraflar, diyalog süreci boyunca üstlendiği özverili kolaylaştırıcılık rolü dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkürlerini ifade etmiştir." denildi.

Görüşmelere muhalefetin bir bölümü adına katılan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu da yaptığı yazılı açıklamada, tarafların, Mogadişu'da gerçekleştirilen görüşmelerde, Somali'nin siyasi istikrarı, güvenliği ve refahı için kapsayıcı diyalog sürecinin sürdürülmesi konusunda mutabakata vardığını belirtti.

Kaynak: AA

Millî İstihbarat Teşkilatı, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Türkiye, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT Somali'de diyalog köprüsü kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aracı yakmak istedi, olay yerini gözlemlerken böyle yakalandı Aracı yakmak istedi, olay yerini gözlemlerken böyle yakalandı
NATO Zirvesi’nde Dünya Kupası rüzgarı esti: Liderler kuliste forma giydi, Kanada Haaland’ı istedi NATO Zirvesi'nde Dünya Kupası rüzgarı esti: Liderler kuliste forma giydi, Kanada Haaland'ı istedi
İsviçre - Kolombiya maçında çeyrek finale yükselen takımı penaltılar belirledi İsviçre - Kolombiya maçında çeyrek finale yükselen takımı penaltılar belirledi
Dünya Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Otoyolda emniyet şeridinde duran TIR’a otomobil çarptı: 2 ölü Otoyolda emniyet şeridinde duran TIR'a otomobil çarptı: 2 ölü
Netanyahu: Türkiye’ye F-35 satışı Orta Doğu’da güç dengesini yok eder Netanyahu: Türkiye'ye F-35 satışı Orta Doğu'da güç dengesini yok eder

21:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yunan gazeteciye: Gözlerinden tanırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazeteciye: Gözlerinden tanırız
21:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı Liderler karşılamada yeniçerileri görünce...
Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı! Liderler karşılamada yeniçerileri görünce...
20:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan S-400 ve F-35 sorusuna alkış alan yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 sorusuna alkış alan yanıt
20:17
Netanyahu ve Miçotakis’in F-35 sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yanıt
Netanyahu ve Miçotakis'in F-35 sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yanıt
19:07
Trump’tan zirve sonrası kritik açıklamalar ABD’ye Air Force One ile dönmüyor
Trump'tan zirve sonrası kritik açıklamalar! ABD'ye Air Force One ile dönmüyor
18:23
NATO Zirvesi’nde liderlere özel iki jest Birisi Erdoğan’ın şahsi hediyesi
NATO Zirvesi'nde liderlere özel iki jest! Birisi Erdoğan'ın şahsi hediyesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 22:22:49. #7.13#
SON DAKİKA: MİT Somali'de diyalog köprüsü kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.