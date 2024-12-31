MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi

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MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın Irak/Gara alanı sözde sorumlularından Kurtay Batman kod Nusrettin Demir'i gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Demir'in yanındaki örgüt mensuplarıyla birlikte eylem arayışında olduğu bildirildi.

31.12.2024 09:46  Güncelleme: 10:00
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK Irak/ Gara alanı sözde sorumlularından Kurtay Batman kod Nusrettin Demir'i Irak'ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, saha ajanları aracılığı ile terörist Nusrettin Demir'in 2021-2022 yıllarında Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit harekât bölgesinde Türk güvenlik güçlerine düzenlenen eylemlerin planlamalarında bulunduğunu ve talimatları verdikten sonra bizzat takip ettiğini tespit etti. Bunun üzerine MİT, Demir'i hedef listesine aldı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu PKK/KCK'lı Demir'in 2023 yılından itibaren Irak/Gara'da sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği öğrenildi.

MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi

EYLEM ARAYIŞINDAYDI

MİT, hedefindeki terörist Demir için saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi. Nusrettin Demir, adım adım takip edildi. MİT'in saha ajanları, terörist Demir'in örgüt üst yönetiminden aldığı talimat doğrultusunda Pençe-Kilit harekât bölgesinde, yanındaki örgüt mensuplarıyla birlikte eylem arayışında olduğu bilgisini edindi.

PKK/KCK'lı Demir'e operasyon kararı alındı. En uygun zamanda operasyon düzenlenmesi için hazırlıklara başlandı. Gara alanında eylem hazırlığında bulunduğu tespit edilen Nusrettin DEMİR ve beraberindeki teröristler Irak/Gara'da nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

KURTAY BATMAN KOD NUSRETTİN DEMİR KİMDİR?

Nusrettin Demir, örgütün kırsal kadrosuna 2014 yılında katıldı. 2015'te Irak/Avaşin alanına geçti. 2016-2021 tarihleri arasında Suriye'de örgütsel faaliyetlerde bulundu. 2022 yılında Irak'ın kuzeyine geçerek Pençe-Kilit harekât bölgesindeki eylemlerde sorumlu düzeyde yer aldı. 2023 yılı başından itibaren Irak/Gara alanı sorumluları arasında görev alıyordu.

MİT\'ten PKK\'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi

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Son Dakika Güncel MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Mehmet Yılmaz:
    güzel haber elinize sağlık aslanlar 73 1 Yanıtla
  • Yaik4321:
    bir köpek daha öldü elinize sağlık ….CHP liler kurur şimdi yarın anayasa mahkemesine gider elinde silah yoktu diye 47 14 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Sarı torba imalatına hız kesmeden devam edin 53 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    yılın son günü iyi haber 49 1 Yanıtla
  • Şenel Demircan:
    apo picinden haber gelesiye köklerini kazıyın ellerinize sağlık ?????? bol bol olsun inşallah 28 4 Yanıtla
  • Şenel Demircan:
    Ellerinize sağlık ?????? bol bol olsun yeni yılı öteki tarafta kutlasin 29 1 Yanıtla
  • Apple User:
    Diğer elebaşlarına niye suikast yapmıyor Mit anlamış değilim 26 2 Yanıtla
  • agrasif laz:
    SARİ TORBALAR DOLSUN VUR MEHMEDİN VUR ALLAH AYAGİNİZA TAS DEGDİRMESİN 23 2 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Seçim yaklaşti 11 10 Yanıtla
  • Cemal Hekim:
    ALLAH ordumuza zeval vermesin ayakları taşa değmesin güne güzel bir haber ile başladık ALLAH aslanlarımızdan razı olsun 6 0 Yanıtla
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