MİT'ten PKK/YPG'nin Maliye Yöneticisine Darbe - Son Dakika
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MİT'ten PKK/YPG'nin Maliye Yöneticisine Darbe

MİT\'ten PKK/YPG\'nin Maliye Yöneticisine Darbe

MİT, PKK/YPG'nin sözde maliye yapılanması yöneticisi 'Sözdar Afrin' kod adlı Şiraz Ömer'i Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

29.01.2025 10:26  Güncelleme: 10:28
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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/ YPG'nin sözde maliye yapılanması yöneticilerinden 'Sözdar Afrin' kod adlı Şiraz Ömer'i Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

MİT, hedef listesinde yer alan PKK/YPG sözde maliye yapılanması yöneticilerinden Şiraz Ömer'in yerini tespit etti. Saha ajanlarınca adım adım takip edilen Terörist Ömer, operasyon için en uygun zamanda Suriye'nin kuzeyindeki Rumeylan-Malikiye yolunda gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Şiraz Ömer, örgüte 2012 yılında katıldı. Örgütün Suriye yönetimi olan sözde Rojava sekretaryasında yer aldı. Bir süre Irak/Kandil'de faaliyet göstermesinin ardından tekrar Suriye alanına geçti. Ayn El Arap, Haseke ve Malikiye bölgelerinde sözde sorumlu seviyede faaliyet gösterdi. Bir dönem örgütün kadın yapılanması olan PKK/YPJ'nin sözcülüğü görevini yürüttü. Son olarak örgütün sözde maliye yapılanması içerisinde yönetici olarak yer aldı.

Kaynak: DHA

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