MİT, Jandarma ve USOM'un ortak operasyonuyla, dünya genelinde kişisel verileri ele geçirip terör örgütlerine satan siber casusluk ağı çökertildi, 11 kişi tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ile birlikte bir siber casusluk şebekesi için harekete geçti.
Türkiye'nin de içinde olduğu dünya genelinde binlerce insanın kişisel verilerini ele geçiren bu şebeke düzenlenen başarılı operasyon ile çökertildi. Siber ağ içinde yer alan 11 kişi ise kıskıvrak yakalandı.
MİT'in elde ettiği istihbarata göre, yurtdışı uzantıları da olan siber casusluk ağının birçok ülkeden ele geçirdikleri kişisel verileri terör örgütleri dahil, talep eden herkesle paylaştığı tespit edildi.
MİT'in uzun süredir takip ettiği casusluk şebekesinin, özellikle terör örgütleri için hayati önem taşıyan bilgileri sağladığı belirlendi.
Operasyon kapsamında, örgüt üyeleri tutuklanarak cezaevine gönderilirken çok sayıda internet sitesinin de erişime kapatılması sağlandı.
Son Dakika › Güncel › MİT'ten uluslararası casusluk operasyonu! Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı - Son Dakika
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