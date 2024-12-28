Mitingde Haklar İçin Yürüyüş

(ANKARA) - Yurttaş Birlikteliği'nin düzenlediği "Yurttaş Sesleniyor, Haklarımızı Alacağız" mitingine katılacak vatandaşlar, Atatürk Kültür Merkezi'nden Tandoğan Meydanı'na ulaştı.
Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde Ankara dışından gelenlerin de katılımıyla başlayan yürüyüş kortejinin başında, Yurttaş Birlikteliği'nin miting tertip komitesi üyeleri yer aldı.
Yürüyüşte sık sık "Asgari ücretle Mehmet Şimşek geçinsin" sloganı atılırken, "Yoksulluğa ve hayat pahalılığına son", "AKP eliniz cebimizden çek", "Zafer direnen emekçinin olacak" yazılı dövizler taşındı.
Kortejde çok sayıda dernek, sivil toplum kuruluşu, sendika ve siyasi parti temsilcileri yer aldı.
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