Miyom ameliyatında ölen doktora öğrencisinin davasında 10 sanığın yargılanması devam etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Miyom ameliyatında ölen doktora öğrencisinin davasında 10 sanığın yargılanması devam etti

Miyom ameliyatında ölen doktora öğrencisinin davasında 10 sanığın yargılanması devam etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde miyom ameliyatı sırasında hayatını kaybeden 32 yaşındaki doktora öğrencisi Gülşah Gizem Angı'nın ölümüne ilişkin, aralarında ameliyatı yapan doktorun da bulunduğu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde miyom ameliyatı sırasında hayatını kaybeden doktora öğrencisi Gülşah Gizem Angı'nın ölümüne ilişkin, aralarında ameliyatı gerçekleştiren doktorun da bulunduğu 10 sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Akdeniz Üniversitesinde doktora yapan ve Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde yönetici olarak çalışan 32 yaşındaki Angı, kasık ağrısı şikayetiyle 2022'de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Polikliniğine başvurdu.

Yapılan muayenede tip 2 miyom teşhisi konulan Angı, 5 Nisan 2022'de aynı ana bilim dalında görevli öğretim üyesi Prof. Dr. M.Ç. tarafından ameliyat edildi.

Angı, iddiaya göre ameliyat sırasında beynine pıhtı atması sonucu yaşamını yitirdi.

Ailesinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmanın ardından Prof. Dr. M.Ç. ile 9 kişilik ameliyat ekibi hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan Antalya 15. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Adli Tıp raporunda 24 litre sıvı detayı

Davanın 5. duruşmasına Angı'nın babası Ayhan Angı, annesi Vicdan Angı ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada İstanbul Adli Tıp Kurumunca hazırlanan 101 sayfalık rapor okundu. Raporda, ameliyat kayıtlarına göre hastanın sıvı açığının 1500 cc olmasına karşın operasyon sırasında Angı'ya 24 bin cc sıvı verildiği belirtildi.

Verilen sıvı nedeniyle hastada yaygın ödem oluştuğu ve vücut ağırlığının 58 kilogramdan 74 kilograma yükseldiği kaydedilen raporda, histeroskopik miyomektomi sırasında sıvı açığının ameliyatın güvenliği açısından takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

Raporda, ameliyattan sorumlu cerrahın sıvı açığını uygun aralıklarla hesaplamadan operasyonu sürdürmesinin tıbben uygun olmadığı, bu durumun, Angı'nın ölüm sürecinde etkili olan tıbbi hatalardan biri olduğu ifade edildi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan baba Ayhan Angı, kızının miyom ameliyatı için hastaneye gittiğini ve operasyonun normal şartlarda 15-20 dakika sürmesi gerektiğini söyledi.

Ameliyatta hastaneye demo amacıyla getirilen Bipolar Histeroskop cihazının ilk kez kızının operasyonunda kullanıldığını öne süren Angı, kızının ölümünün ardından adalet arayışlarını sürdürdüklerini belirtti.

Angı, "5 Nisan 2022 tarihinde 3 kişi vefat etti. Biri canım yavrum. Ellerimle toprağa verdim. Biz de canlı cenaze olarak yaşıyorsak yaşıyoruz. Kızımın ruhunu şehadet etmek adına adaletin peşinde koşuyoruz. Nerede ve nasıl buluruz, onu araştırıyoruz." dedi.

Davanın ilk 4 duruşmasında tarafların ifadelerinin alındığını aktaran Angı, 5. duruşmada İstanbul Adli Tıp Kurumunun raporunun okunduğunu söyledi.

Raporda kızına ameliyat sırasında 24 litre sıvı verildiğinin belirlendiğini ifade eden Angı, "İstanbul Adli Tıp Kurumundakiler mesleğini yapan liyakatli insanlarmış. Adaleti orada tecelli ettiler. Biz şu an için mutluyuz mu diyelim, ne diyelim bilemiyoruz. En sonunda yıllardır söylediğimiz şeyi ATK söyledi." diye konuştu.

Anne Vicdan Angı da Türk adaletine güvendiğini, hazırlanan rapor doğrultusunda mahkeme ve savcılığın gereğini yapacağına inandığını kaydetti.

Kızlarının ölümünden sorumlu olduğunu düşündükleri kişilerin cezalandırılmasının yaşadıkları acıyı sona erdirmeyeceğini, adaletin sağlanmasını istediklerini dile getiren Angı, "Çekirdek bir aileydik. İleride büyüyecektik. Torunlarım olacaktı. Anneliğimi yok ettiler. Kimse şimdi anne diyemiyor. Kızımın odasına giremiyorum. Yatamıyorum. Bizim geleceğimizi mahvettiler. Ben de onları Allah'a havale ediyorum. Türk adaletine ve ilahi adalete inanıyorum. Elbet bir gün adalet tecelli edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Akdeniz Üniversitesi, Elbet Bir Gün, Güncel, Miyom, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Miyom ameliyatında ölen doktora öğrencisinin davasında 10 sanığın yargılanması devam etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşın sofrasına gidecekti Kilolarcası son anda yakalandı Vatandaşın sofrasına gidecekti! Kilolarcası son anda yakalandı
Casperlar’ın bir de “çocuk yapılanması“ varmış 51 çocuğa daha açıldı: İddialar inanılmaz Casperlar'ın bir de "çocuk yapılanması" varmış! 51 çocuğa daha açıldı: İddialar inanılmaz
4 milyon AÖF öğrencisine üniversiteye dönme fırsatı 4 milyon AÖF öğrencisine üniversiteye dönme fırsatı
Fenerbahçe’de 45,5 milyon euro buhar oldu Fenerbahçe'de 45,5 milyon euro buhar oldu
Kendisine ulaşılamayınca ekipler evine gitti Acı manzarayla karşılaştılar Kendisine ulaşılamayınca ekipler evine gitti! Acı manzarayla karşılaştılar
Kurtlar Vadisi’nin efsane malikanesi satışa çıktı Fiyatı dudak uçuklattı Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
Zincir market kapısına kilit vuruyor Çok sayıda kişi işsiz kalacak Zincir market kapısına kilit vuruyor! Çok sayıda kişi işsiz kalacak

11:41
Wanda Nara’dan kafa karıştıran Galatasaray paylaşımı: Yoksa büyü mü yapıyor
Wanda Nara'dan kafa karıştıran Galatasaray paylaşımı: Yoksa büyü mü yapıyor?
11:35
Ağırlığı kaldırdıktan saniyeler sonra yere yığıldı Salonda korku dolu anlar
Ağırlığı kaldırdıktan saniyeler sonra yere yığıldı! Salonda korku dolu anlar
11:11
İstanbul’u kana bulayacaktı İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
10:25
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
10:23
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
10:02
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
09:47
Bülent Arınç’tan bomba Melih Gökçek çıkışı
Bülent Arınç'tan bomba Melih Gökçek çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 12:12:36. #7.13#
SON DAKİKA: Miyom ameliyatında ölen doktora öğrencisinin davasında 10 sanığın yargılanması devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement