Miyom ameliyatında ölen doktora öğrencisinin davasında 10 sanığın yargılanması devam etti

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde miyom ameliyatı sırasında hayatını kaybeden doktora öğrencisi Gülşah Gizem Angı'nın ölümüne ilişkin, aralarında ameliyatı gerçekleştiren doktorun da bulunduğu 10 sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Akdeniz Üniversitesinde doktora yapan ve Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde yönetici olarak çalışan 32 yaşındaki Angı, kasık ağrısı şikayetiyle 2022'de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Polikliniğine başvurdu.

Yapılan muayenede tip 2 miyom teşhisi konulan Angı, 5 Nisan 2022'de aynı ana bilim dalında görevli öğretim üyesi Prof. Dr. M.Ç. tarafından ameliyat edildi.

Angı, iddiaya göre ameliyat sırasında beynine pıhtı atması sonucu yaşamını yitirdi.

Ailesinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmanın ardından Prof. Dr. M.Ç. ile 9 kişilik ameliyat ekibi hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan Antalya 15. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Adli Tıp raporunda 24 litre sıvı detayı

Davanın 5. duruşmasına Angı'nın babası Ayhan Angı, annesi Vicdan Angı ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada İstanbul Adli Tıp Kurumunca hazırlanan 101 sayfalık rapor okundu. Raporda, ameliyat kayıtlarına göre hastanın sıvı açığının 1500 cc olmasına karşın operasyon sırasında Angı'ya 24 bin cc sıvı verildiği belirtildi.

Verilen sıvı nedeniyle hastada yaygın ödem oluştuğu ve vücut ağırlığının 58 kilogramdan 74 kilograma yükseldiği kaydedilen raporda, histeroskopik miyomektomi sırasında sıvı açığının ameliyatın güvenliği açısından takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

Raporda, ameliyattan sorumlu cerrahın sıvı açığını uygun aralıklarla hesaplamadan operasyonu sürdürmesinin tıbben uygun olmadığı, bu durumun, Angı'nın ölüm sürecinde etkili olan tıbbi hatalardan biri olduğu ifade edildi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan baba Ayhan Angı, kızının miyom ameliyatı için hastaneye gittiğini ve operasyonun normal şartlarda 15-20 dakika sürmesi gerektiğini söyledi.

Ameliyatta hastaneye demo amacıyla getirilen Bipolar Histeroskop cihazının ilk kez kızının operasyonunda kullanıldığını öne süren Angı, kızının ölümünün ardından adalet arayışlarını sürdürdüklerini belirtti.

Angı, "5 Nisan 2022 tarihinde 3 kişi vefat etti. Biri canım yavrum. Ellerimle toprağa verdim. Biz de canlı cenaze olarak yaşıyorsak yaşıyoruz. Kızımın ruhunu şehadet etmek adına adaletin peşinde koşuyoruz. Nerede ve nasıl buluruz, onu araştırıyoruz." dedi.

Davanın ilk 4 duruşmasında tarafların ifadelerinin alındığını aktaran Angı, 5. duruşmada İstanbul Adli Tıp Kurumunun raporunun okunduğunu söyledi.

Raporda kızına ameliyat sırasında 24 litre sıvı verildiğinin belirlendiğini ifade eden Angı, "İstanbul Adli Tıp Kurumundakiler mesleğini yapan liyakatli insanlarmış. Adaleti orada tecelli ettiler. Biz şu an için mutluyuz mu diyelim, ne diyelim bilemiyoruz. En sonunda yıllardır söylediğimiz şeyi ATK söyledi." diye konuştu.

Anne Vicdan Angı da Türk adaletine güvendiğini, hazırlanan rapor doğrultusunda mahkeme ve savcılığın gereğini yapacağına inandığını kaydetti.

Kızlarının ölümünden sorumlu olduğunu düşündükleri kişilerin cezalandırılmasının yaşadıkları acıyı sona erdirmeyeceğini, adaletin sağlanmasını istediklerini dile getiren Angı, "Çekirdek bir aileydik. İleride büyüyecektik. Torunlarım olacaktı. Anneliğimi yok ettiler. Kimse şimdi anne diyemiyor. Kızımın odasına giremiyorum. Yatamıyorum. Bizim geleceğimizi mahvettiler. Ben de onları Allah'a havale ediyorum. Türk adaletine ve ilahi adalete inanıyorum. Elbet bir gün adalet tecelli edecek." ifadelerini kullandı.