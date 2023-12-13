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MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan ve hastanede tedavisi tamamlanan hakem Halil Umut Meler, taburcu edildi. - Son Dakika
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MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan ve hastanede tedavisi tamamlanan hakem Halil Umut Meler, taburcu edildi.

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan ve hastanede tedavisi tamamlanan hakem Halil Umut Meler, taburcu edildi.

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan ve hastanede tedavisi tamamlanan hakem Halil Umut Meler, taburcu edildi.
13.12.2023 - 10:27,  Güncelleme: 10:43
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MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından fiziki saldırıya uğrayan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Ankara'da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Özel araçla hastaneden ayrılan Meler, kara yoluyla İzmir'e ailesinin yanına gidecek.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında, 11 Aralık Pazartesi günü oynanan ve 1-1 beraberlikle sona eren MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklu saldırıya uğrayan ve yaşanan bu olayın ardından Ankara'da bir hastanede tedavi altına alınan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, taburcu edildi. Meler, eski hakem Yunus Yıldırım'la birlikte kara yoluyla İzmir'e ailesinin yanına gidecek.

"Hocamızın morali gayet iyi"

Halil Umut Meler'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut da FIFA kokartlı hakemin moralinin iyi olduğunu belirterek, "Gittiği yerde kontrolleri olacaktır. Ama şu an için gözündeki şişlik dışında herhangi bir sorunu kalmadı. Hocamıza bundan sonraki hayatında sağlıklı, başarılı bir mesleki kariyer diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dr. Yörübulut, Meler'in elmacık kemiğindeki kırık ve boynuna takılan boyunluğun sebebi hakkında da bilgi vererek, "Travma nedeniyle boyunda bir düzleşme oluşmuş. Eski bir fıtığı vardı. Ona yönelik tedbir amaçlı boyunluk taktık. Kırık da tabii zamanla iyileşecek. Küçük bir çatlaktı aslında. Onun dışında bir sorunu yok" dedi. - ANKARA

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan ve hastanede tedavisi tamamlanan hakem Halil Umut Meler, taburcu edildi. - Son Dakika


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SON DAKİKA: MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan ve hastanede tedavisi tamamlanan hakem Halil Umut Meler, taburcu edildi. - Son Dakika
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