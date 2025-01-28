Mnangagwa'dan KDC'deki Saldırılara Kınama

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CAPE Zimbabve Devlet Başkanı ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) dönem başkanı Emmerson Mnangagwa, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda isyancı grupların SADC Barış Misyonu askerlerine yönelik saldırılarını kınadı.

Yerel basındaki haberlere göre Devlet Başkanı Mnangagwa, KDC'de güvenlik güçleri ile isyancılar arasında çıkan çatışmalara ilişkin basın açıklaması yaptı.

Mnangagwa, KDC'de görev alan SADC Barış Misyonu askerlerine yönelik saldırıları şiddetle kınadıklarını belirtti.

"SADC harekete geçecek"

Saldırılardan duydukları endişeyi dile getiren Mnangagwa, SADC'nin bölgedeki güvenlik krizine çözüm bulmakta kararlı olduğunu ifade etti.

Mnangagwa, "Bölgesel örgüt (SADC), KDC'nin doğusunda kötüleşen durum konusunda sorumluluk üstlenip, harekete geçecek." dedi.

SADC Misyonu askerleri ile 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup üyeleri arasında Güney-Kivu eyaletinin Goma kenti çevresinde 24 Ocak'tan bu yana devam eden çatışmalarda 13 Güney Afrikalı asker hayatını kaybetmişti.

?KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda, M23 ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden oldu.

Bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçiren M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı kuşatarak, yaklaşık 1 milyon nüfuslu şehrin elektrik ve su sistemini kullanılamaz hale getirdi.

Birleşmiş Milletler ve KDC'nin, M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise bu iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasının ardından "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra "M23" olarak anılmaya başladı.

M23 üyeleri, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.