Mobil Göç Noktası Aracı İncelemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mobil Göç Noktası Aracı İncelemesi

Mobil Göç Noktası Aracı İncelemesi

Vali Çiftçi, düzensiz göçmenleri tespit eden aracı inceledi, 2 bin 11 kişiden 16'sı deport edildi.

15.10.2024 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran ve hızlandıran "Mobil Göç Noktası Aracı"nda incelemelerde bulundu.

Vali Çiftçi, Erzurum- Ağrı kara yolunda bulunan Karskapı uygulama noktasında düzensiz göçmenlerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Erzurum'da iki Mobil Göç Noktası Aracı bulunduğunu dile getiren Çiftçi, araçlardaki çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"Kolluk kuvvetlerimiz tarafından ülkemizde yasal olarak kalıp kalmadığı hakkında şüphe duyulan yabancılar, mobil göç araçlarımıza davet ediliyor. Mobil göç araçlarımızın içerisinde göç uzmanlarımız ve tercümanlar görev yapıyor. Mobil göç araçlarına davet edilen yabancıların sistem üzerinden gerekli sorgulamaları yapılıyor. Buna parmak izi de dahil. Sorgulama neticesinde ülkemizde yasal kalış hakkı olmayan dolayısıyla düzensiz göçmen olduğu tespit edilen kişiler ülkemiz dışına, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine buradan sevk ediliyor."

Vali Çiftçi, araçların hem iş yükünü azaltmak hem de yabancıların mağduriyetini gidermek açısından avantaj sağladığını da belirerek, Mobil Göç Noktası Araçlarında sorgulanan 2 bin 11 yabancıdan 16'sının düzensiz göçmen olduğu tespiti sonucu deport işlemleri yapıldığı bilgisini verdi.

Kentte üniversite eğitimi alan yabancı öğrencilerin de mobil araçları kullandığını söyleyen Çiftçi, "Daha önceden İl Göç Müdürlüğümüze gelen yabancı öğrenciler artık külliyenin dışına çıkmadan, üniversite içerisinde yerleşkede mobil göç aracımıza müracaat etmek suretiyle il müdürlüğümüzde yürütülen hizmetleri orada alabiliyorlar. Böylece hizmetlerimiz biraz daha hızlanmış oldu." dedi.

Vali Çiftçi'ye İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar da eşlik etti.

Kaynak: AA

Mustafa Çiftçi, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, erzurum, Güncel, Göçmen, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mobil Göç Noktası Aracı İncelemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:57 Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu’na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu'na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi
16:57 Hamile kadın metrobüste doğum yaptı Hamile kadın metrobüste doğum yaptı
16:42 Semih Çelik’in katlettiği Ayşenur Halil’in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı
16:23 CHP lideri Özel’den MHP lideri Bahçeli’ye destek: Doğrusunu yapıyorsun CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun
16:00 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin’in cansız bedeni bulundu 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
08:47 Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz’dan açıklama Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz'dan açıklama
08:25 Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti
08:24 Ahmet Çakar’dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması Ahmet Çakar'dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması
08:14 Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak
08:02 Acun Ilıcalı’dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama Acun Ilıcalı'dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama
07:46 AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek
02:09 İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı
01:36 Diddy’nin 100’ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu Diddy'nin 100'ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu
23:38 Bizim Çocuklar’dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 18:36:35. #1.11#
SON DAKİKA: Mobil Göç Noktası Aracı İncelemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.