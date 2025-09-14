Mobil Göç Noktası Sayısı 375’e Ulaştı - Son Dakika
Mobil Göç Noktası Sayısı 375’e Ulaştı

14.09.2025 12:51
Türkiye, düzensiz göçle mücadelede Mobil Göç Noktası araçlarını 375'e çıkararak denetimlerini artırdı.

Göç İdaresi Başkanlığının yürüttüğü çalışmalar sonucunda, düzensiz göçle mücadele kapsamında dünyada ilk kez uygulanan ve yabancıların kimlik bilgilerinin hızlıca sorgulanabilmesine yarayan Mobil Göç Noktası araçlarının sayısı bu yıl itibarıyla 375'e çıkarıldı.

Türkiye, düzensiz göçle mücadelesini kamu düzenini, kamu güvenliğini ve kamu sağlığını korumak amacıyla etkin şekilde sürdürüyor.

AA muhabirinin Göç İdaresi Başkanlığının çalışmalarından derlediği bilgilere göre, dünyada ilk kez uygulanan ve yabancıların kimlik bilgilerinin hızlıca sorgulanabilmesine olanak sağlayan Mobil Göç Noktası araçlarının sayısı bu yıl 375'e ulaştı. Böylelikle denetimlerin hızı ve kapsamı da genişledi.

Türkiye'de düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran Mobil Göç Noktalarında geçen yıl 270 araçla 2 milyon 465 bin yabancının kimlik bilgileri sorgulandı ve bu kontrollerde 104 bin 767 düzensiz göçmen tespit edildi.

Göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen operasyonlarda bu yıl içinde 4 bin 125 operasyon gerçekleştirilirken, bu operasyonlarda 7 bin 62 göçmen kaçakçısı yakalandı, bunlardan 2 bin 719'u tutuklandı.

Geçen yıl 140 bin kişi sınır dışı edildi

Çalışmalar kapsamında, 2023'te 130 bin, geçen yıl ise 140 bin sınır dışı işlemi gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 25 ilde faaliyet gösteren 32 Geri Gönderme Merkezi, toplam 18 bin 780 kişi kapasiteli yapısıyla düzensiz göçmenlerin işlemleri tamamlanana kadar insani koşullarda barınmasını sağlıyor.

Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi standartlarına uygun yapıdaki merkezler, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından düzenli denetleniyor.

Ayrıca, Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesinin yanı sıra Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimleri, Çocukların Korunması Projesi ve İstihdamda Uyum Programları ile yasal statüde bulunan yabancıların topluma entegrasyonunun kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

