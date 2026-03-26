Mobil Müze Niğde\'de Ziyarete Açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla yola çıkan mobil müze, Niğde'de ziyaretçilerle buluştu.

Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıkların ve yaşananların anlatılması amacıyla Türkiye turuna çıkan tır, Niğde Cumhuriyet Meydanı'na getirildi.

Çanakkale Zaferi'ni anlatan resim, fotoğraf ve videoların gösterildiği müzeyi, Vali Yardımcıları Soner Divli ve Baha Büyükkaymakcı, öğrencilerle gezerek görevlilerden bilgi aldı.

Vatandaşlar ve öğrenciler, müzede sergilenen savaştan kalma objeleri inceledi.

Tır, bugün ziyaretçilerini ağırladıktan sonra Niğde'den ayrılacak.