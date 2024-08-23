Modi'nin Ukrayna'ya düzenlediği ziyaret tarihi olarak değerlendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Modi'nin Ukrayna'ya düzenlediği ziyaret tarihi olarak değerlendirildi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Ukrayna'ya düzenlediği ilk resmi ziyaret, Hint basınında 'tarihi' olarak değerlendirildi. Modi'nin Kiev'de Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya gelmesi ve sarılması geniş yer buldu. Ziyaret, Hindistan'ın Ukrayna ile dayanışma içinde olduğuna dair bir mesaj olarak yorumlandı.

23.08.2024 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Ukrayna'ya düzenlediği ilk resmi ziyaret, Hint basınında "tarihi" olarak değerlendirildi.

Modi'nin, 1992'de iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin kurulmasından bu yana Ukrayna'ya ilk ziyareti kapsamında başkent Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelmesi Hindistan medyasında geniş yer buldu.

India Today, haberinde Modi'nin 6 hafta önce ziyaret ettiği Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kucaklaşması ve bugünkü ziyaretinde Zelenskiy ile sarılmasını "Rusya ve Ukrayna'da iki sarılma hikayesi" başlığıyla servis etti.

Hint basınında ayrıca, Modi'nin Moskova ziyaretinde Putin ile kucaklaşmasına "hayal kırıklığı" şeklinde tepki gösteren Zelenskiy ile de sarılmasına dikkat çekildi.

Haberlerde, Modi'nin Zelenskiy ile kucaklaşması daha sonra elini omzuna koyarak yürümesi Hindistan'ın Ukrayna ile dayanışma içinde olduğuna dair bir mesaj olarak yorumlandı.

Hindustan Times da Zelenskiy'nin Modi'nin ziyaretine ilişkin yaptığı Instagram paylaşımına yer vererek, "Bugün tarih yazıldı" şeklindeki paylaşımın kısa sürede yaklaşık 2 milyon beğeni alıp rekor kırdığı aktarıldı.

The Indian Express de "Modi'nin Ukrayna ziyareti 3 yolu işaret ediyor; Hindistan Avrupa'da, diplomatik alan ve Yeni Delhi-Kiev canlanması" ifadelerini kullandı.

Yerel medya ayrıca, Modi'nin Rusya-Ukrayna barışı için proaktif şekilde katkıda bulunmaya hazır olduğu ifadelerini vurgularken Hindistan'ın barışın yanında olduğu belirtildi.

Modi'nin Ukrayna ziyareti yerel basında "tarihi" olarak nitelenirken, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar da ziyareti "dönüm noktası" şeklinde değerlendirdi.

Modi'nin Ukrayna ziyareti

Ukrayna'ya resmi ziyarette bulunan Modi, başkent Kiev'de Zelenskiy ile bir araya gelmişti.

Modi, Rusya-Ukrayna Savaşına ilişkin "Hindistan proaktif şekilde katkıda bulunmaya hazır ve ben şahsen bir dost olarak oynayabileceğim bir rol var ise barışın sağlanması için bu rolü oynamayı çok isterim." demişti.

Görüşmede ayrıca Ukrayna ile Hindistan arasında 4 belge imzalanmıştı.

Kaynak: AA

Narendra Modi, Hindistan, Ukrayna, Dünya, Kiev, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Modi'nin Ukrayna'ya düzenlediği ziyaret tarihi olarak değerlendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
19:09 Ankara’da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
18:47 Bakanlık, İstanbul Vaniköy’deki kaçak villa hakkında suç duyurusunda bulundu Bakanlık, İstanbul Vaniköy'deki kaçak villa hakkında suç duyurusunda bulundu
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 00:56:18. #1.13#
SON DAKİKA: Modi'nin Ukrayna'ya düzenlediği ziyaret tarihi olarak değerlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement