Modi'nin Ukrayna'ya düzenlediği ziyaret tarihi olarak değerlendirildi

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Ukrayna'ya düzenlediği ilk resmi ziyaret, Hint basınında "tarihi" olarak değerlendirildi.

Modi'nin, 1992'de iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin kurulmasından bu yana Ukrayna'ya ilk ziyareti kapsamında başkent Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelmesi Hindistan medyasında geniş yer buldu.

India Today, haberinde Modi'nin 6 hafta önce ziyaret ettiği Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kucaklaşması ve bugünkü ziyaretinde Zelenskiy ile sarılmasını "Rusya ve Ukrayna'da iki sarılma hikayesi" başlığıyla servis etti.

Hint basınında ayrıca, Modi'nin Moskova ziyaretinde Putin ile kucaklaşmasına "hayal kırıklığı" şeklinde tepki gösteren Zelenskiy ile de sarılmasına dikkat çekildi.

Haberlerde, Modi'nin Zelenskiy ile kucaklaşması daha sonra elini omzuna koyarak yürümesi Hindistan'ın Ukrayna ile dayanışma içinde olduğuna dair bir mesaj olarak yorumlandı.

Hindustan Times da Zelenskiy'nin Modi'nin ziyaretine ilişkin yaptığı Instagram paylaşımına yer vererek, "Bugün tarih yazıldı" şeklindeki paylaşımın kısa sürede yaklaşık 2 milyon beğeni alıp rekor kırdığı aktarıldı.

The Indian Express de "Modi'nin Ukrayna ziyareti 3 yolu işaret ediyor; Hindistan Avrupa'da, diplomatik alan ve Yeni Delhi-Kiev canlanması" ifadelerini kullandı.

Yerel medya ayrıca, Modi'nin Rusya-Ukrayna barışı için proaktif şekilde katkıda bulunmaya hazır olduğu ifadelerini vurgularken Hindistan'ın barışın yanında olduğu belirtildi.

Modi'nin Ukrayna ziyareti yerel basında "tarihi" olarak nitelenirken, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar da ziyareti "dönüm noktası" şeklinde değerlendirdi.

Modi'nin Ukrayna ziyareti

Ukrayna'ya resmi ziyarette bulunan Modi, başkent Kiev'de Zelenskiy ile bir araya gelmişti.

Modi, Rusya-Ukrayna Savaşına ilişkin "Hindistan proaktif şekilde katkıda bulunmaya hazır ve ben şahsen bir dost olarak oynayabileceğim bir rol var ise barışın sağlanması için bu rolü oynamayı çok isterim." demişti.

Görüşmede ayrıca Ukrayna ile Hindistan arasında 4 belge imzalanmıştı.