Modi ve Netanyahu'dan Güçlü İşbirliği Vurgusu

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu, "giderek güçlenmeye devam eden" Hindistan-İsrail ilişkilerini değerlendirdi.

Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun kendisini telefonla aradığını belirtti.

Görüşmede "giderek güçlenmeye devam eden" Hindistan-İsrail ilişkilerinin değerlendirildiğini aktaran Modi, Netanyahu ile "Hindistan-İsrail Özel Stratejik Ortaklığı"nın çeşitli yönlerindeki gelişmeleri ele aldıklarını bildirdi.

Modi, görüşmede, Orta Doğu'daki mevcut durum hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

ANI News'un haberine göre, Hindistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, ikili, "iki ülkenin karşılıklı yararı için çeşitli sektörlerdeki ikili işbirliğini daha da güçlendirme" konusundaki kararlılıklarını yineledi.

Modi ve Netanyahu, iletişim halinde kalma konusunda hemfikir oldu.