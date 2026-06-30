Modi ve Pezeşkiyan: Hürmüz Boğazı'nda Seyrüsefer Özgürlüğü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Modi ve Pezeşkiyan: Hürmüz Boğazı'nda Seyrüsefer Özgürlüğü

30.06.2026 20:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Modi, İran'la yaptığı görüşmede Hürmüz Boğazı'nın önemini vurguladı, kalıcı barış için çaba gerektiğini söyledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün önemini vurgulayarak, bölgede kalıcı barışın sağlanması için çabaların sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Görüşmede Orta Doğu'daki son gelişmelerin ele alındığını aktaran Modi, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerde kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladığını, sürdürülen çabaların bölgede kalıcı barışın tesis edilmesine katkı sağlamasını umduğunu belirtti.

Modi, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün hem Hindistan hem de dünya açısından önemli olduğunu vurguladı.

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerji ticaretinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı kapatmıştı. İran ile ABD'nin 14 Haziran'da vardığı mutabakat kapsamında Tahran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmıştı.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Enerji, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Modi ve Pezeşkiyan: Hürmüz Boğazı'nda Seyrüsefer Özgürlüğü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polonya Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Szota: Rusya ile silahlı çatışma yakın Polonya Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Szota: Rusya ile silahlı çatışma yakın
Başına buyruk çöp konteyneri kontrolden çıktı, caddeyi birbirine kattı Başına buyruk çöp konteyneri kontrolden çıktı, caddeyi birbirine kattı
SMA’lı bebeğin annesiyle yaşanan diyalog tepki çekti, Gökhan Güney’den açıklama geldi SMA'lı bebeğin annesiyle yaşanan diyalog tepki çekti, Gökhan Güney'den açıklama geldi
Kendisini su borusuna asarak intihar etti Kendisini su borusuna asarak intihar etti
Eskişehir’de maske takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı Cezaevinde intihar etti Eskişehir'de maske takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum

20:44
Genç kadın, Aziz Yıldırım’ın evinde hayatını kaybetti
Genç kadın, Aziz Yıldırım'ın evinde hayatını kaybetti
20:33
“AK Parti’de Erdoğan sonrası dönem“ tartışmalarına Bülent Arınç da dahil oldu: Uykuları kaçsın
"AK Parti’de Erdoğan sonrası dönem" tartışmalarına Bülent Arınç da dahil oldu: Uykuları kaçsın
18:55
1915 olaylarını ’soykırım’ olarak tanıyan İsrail’e Erdoğan’dan Kabine sonrası sert tepki
1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan İsrail'e Erdoğan'dan Kabine sonrası sert tepki
18:10
Somali’de Eş-Şebab’a Türk F-16’larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi
Somali'de Eş-Şebab'a Türk F-16'larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi
17:57
Ayşe Tokyaz’ın da katili İşte Cemil Koç’un eski sevgilisini öldüresiye dövdüğü anlar
Ayşe Tokyaz'ın da katili! İşte Cemil Koç'un eski sevgilisini öldüresiye dövdüğü anlar
17:47
Şanlıurfa’da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak
Şanlıurfa'da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 21:30:56. #7.12#
SON DAKİKA: Modi ve Pezeşkiyan: Hürmüz Boğazı'nda Seyrüsefer Özgürlüğü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.