Modi: Yapay Zeka İstihdamı Dönüştürüyor - Son Dakika
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Modi: Yapay Zeka İstihdamı Dönüştürüyor

Modi, yapay zekanın istihdam kaybı yaratmak yerine iş doğasını değiştireceğini vurguladı.

11.02.2025 14:48
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yapay zeka nedeniyle gelecekte istihdam kaybı olacağına yönelik endişeler bulunduğunu ancak işin sadece doğasının değişeceğini söyledi.

Modi, Fransa ve Hindistan'ın eş başkanlığında başkent Paris'te düzenlenen Yapay Zeka Eylem Zirvesi oturumunda konuştu.

Yapay zekanın toplumdaki "olumsuz" algısını ele alan Modi, "İstihdam kaybı yapay zekanın en korkulan sonuçlarından biri ancak tarih göstermiştir ki teknoloji nedeniyle iş ortadan kalkmaz, sadece doğası değişir." dedi.

Modi, "yapay zeka odaklı bir gelecek" için çalışanların vasıflandırılmasının önemine dikkati çekerek, bu kapsamda vasıflandırma çalışmalarına yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

Yapay zekanın eşi benzeri görülmemiş bir seviyede geliştiğini ve adapte edildiğini hatırlatan Modi, "Bu nedenle, ortak değerleri ve riskleri ele almanın yanı sıra güven inşa eden yönetişim ve standartların oluşturulması için küresel çabalara ihtiyaç var." şeklinde konuştu.

Modi, yönetişimin anlaşmazlık ve rekabetleri yönetmenin ötesinde bir anlamı olduğunu dile getirerek, söz konusu durumun "inovasyonu teşvik etmek ve küresel fayda" için kullanılması gerektiğini söyledi.

Hindistan'ın dünyadaki en büyük yapay zeka yetenek havuzlarından birine sahip olduğuna işaret eden Modi, ülkesinin kendi Büyük Dil Modeli'ni (LLM) geliştirdiğini kaydetti.

Yapay Zeka Eylem Zirvesi

Fransa, Hindistan ile eş başkanlığını yürüttüğü, dünya genelinden teknoloji devleriyle siyasetçilerin katıldığı Yapay Zeka Eylem Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.

Başkent Paris'teki Grand Palais'de gerçekleştirilen Yapay Zeka Eylem Zirvesi, bu alanda dünya çapında düzenlenen 3'üncü zirve oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Modi: Yapay Zeka İstihdamı Dönüştürüyor - Son Dakika

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