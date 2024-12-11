Modifiye AG50 Uçağı İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

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JİNGMEN, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Jingmen kentinde bulunan bir havaalanında ilk uçuşunu gerçekleştiren modifiye edilmiş bir AG50 uçağı, 9 Aralık 2024.

Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu'na (AVIC) göre, Çin'in yeni nesil hafif spor uçağı olan modifiye AG50, pazartesi günü ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Modifiye edilmiş AG50 uçağı, uçuşu Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Jingmen kentindeki bir havaalanında gerçekleştirdi. Ülkenin önde gelen hava aracı üreticisi olan AVIC, uçuşun istikrarlı geçtiğini ve tüm uçak sistemlerinin iyi performans sergilediğini açıkladı.

Kurum, bu gelişmenin AG50'nin modifikasyonunun tamamlanması ve modifiye edilmiş uçağın uçuşa elverişlilik teyidi için uçuş testi aşamasına geçmesi anlamına geldiğini belirtti. (Fotoğraf: AVIC/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)