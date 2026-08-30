Mogadişu'da Zafer Bayramı Coşkusu

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğince 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Başkent Mogadişu'da düzenlenen programa, Somali Maliye Bakanı Bihi Iman Cige, İçişleri Bakanı Ali Yusuf Ali, Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanı Ahmed Hassan Aden ile İslam İşleri ve Vakıflar Bakanı Mukhtar Robow Ali'nin yanı sıra ülkede görev yapan farklı ülkelerin diplomatik misyon temsilcileri, Türk ve Somali kurumlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Türkiye ve Somali'nin milli marşları okundu.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş, etkinlikte yaptığı konuşmasına, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak ve şehitleri anarak başladı.

Türk milletinin, vatanına dört bir taraftan saldırıldığı dönemde büyük bir mücadele verdiğini vurgulayan Aktaş, "Türk milleti, vatanına her taraftan saldırılınca ateşten gömleği giydi. Zafer, Mustafa Kemal Atatürk ve Türk askerinin cesaretiyle kazanıldı." dedi.

30 Ağustos'un aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri Günü olarak kutlandığını belirten Aktaş, "Bugün aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri Günü olarak kutlanıyor. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizi de kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Aktaş, Türkiye-Somali ilişkilerine değinerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 2011 yılında gerçekleştirdiği ziyaretle başlayan Somali ile ilişkilerimiz her geçen gün daha da güçlenmektedir." diye konuştu.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği Deniz Ataşesi Dr. Deniz Kurmay Albay Haldun Çetinarslan da 30 Ağustos'un Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri açısından taşıdığı öneme değindi.

Çetinarslan, "Ülkemizin 'ya ölüm ya yaşam' dediği müstesna bir gündür 30 Ağustos Zafer Bayramı. Türk Silahlı Kuvvetlerine ithaf edilmesi bizler için büyük anlam taşıyor." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Cumhuriyetin 103. yılında ulusal ve uluslararası alanlarda verilen görevleri yerine getirmeye devam ettiğini kaydeden Çetinarslan, "40 yılı aşkın süredir deniz, kara ve hava olmak üzere terörle mücadele eden ordumuz, adını yukarılara taşımakta ve gücüne güç katmaktadır." diye konuştu.

Çetinarslan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Kafkaslar'dan Orta Doğu'ya, Balkanlar'dan Afrika'ya kadar uzanan güvenlik çalışmalarıyla bilindiğine ve bu kapsamda Somali Silahlı Kuvvetlerine de destek verdiğine dikkati çekti.

Somali İçişleri Bakanı Ali'den Türkiye'ye teşekkür

Somali İçişleri Bakanı Ali de "Bu önemli günde sizlerle beraber olduğumuz için mutluyuz. Gün geçtikçe kaydettiğiniz gelişmeleri ve kardeş ülkelere verdiğiniz desteği görüyoruz. Dolayısıyla sizleri tebrik ediyorum." dedi.

Türkiye'nin Somali'ye verdiği desteğe dikkati çeken Ali, "Size, ihtiyaç duyduğumuz ve zor durumda olduğumuz günde yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybedenleri anan Ali, "Somali Federal Cumhuriyeti adına tüm Türkiye'ye tebriklerimi iletiyorum." dedi.

Program, davetlilere ikram edilen yemeğin ardından sona erdi.