Moğolistan Başbakanı Zandanshatar Gombojav, iktidardaki Moğolistan Halk Partisi içindeki gerilim ve muhalefetin parlamentodaki boykotunun ardından istifa etti.
Geçen yıl temmuz ayından bu yana ülkenin başbakanlığını yürüten Zandanshatar Gombojav, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, istifasını duyurdu.
Zandanshatar Gombojav, iktidar partisi içindeki kavganın ekonomiye zarar vereceğini ve fiyatları artıracağını belirtti.
Parlamento ise Zandanshatar Gombojav'ın istifasını onayladığını bildirdi.
Parlamentonun onayının ardından Zandanshatar Gombojav'ın yerine Moğolistan Halk Partisi Başkanı Nyam-Osoryn Uchral'ın getirilmesi bekleniyor.
Muhalefetteki Demokrat Parti, bu ay başında iktidar partisi içindeki gerilimi gerekçe göstererek Başbakan'a yönelik boykot başlatmıştı.
Son Dakika › Güncel › Moğolistan Başbakanı İstifa Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?