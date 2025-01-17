Moğolistan Cumhurbaşkanı İstanbul'da

Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, Topkapı Sarayı'nı ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa'nın İstanbul'daki ziyaretlerine eşlik etti.
Topkapı Sarayı ziyareti sırasında Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, Khurelsukh Ukhnaa'ya sergilenen eserler ve Kutsal Emanetler hakkında bilgiler verdi.
Gezi sırasında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tarihi hakkında da bilgi edinen Ukhnaa, müze katını gezdi.
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