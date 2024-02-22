Moğolistan'da Dzud Nedeniyle 1,5 Milyon Besi Hayvanı Öldü - Son Dakika
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Moğolistan'da Dzud Nedeniyle 1,5 Milyon Besi Hayvanı Öldü

Moğolistan\'da Dzud Nedeniyle 1,5 Milyon Besi Hayvanı Öldü

Moğolistan'da aşırı sert kış koşullarının neden olduğu besi hayvanı ölümlerinin sayısı 1,5 milyonu aştı. Ülkenin hava durumu izleme ajansına göre şu ana kadar ülkenin yüzde 80'inden fazlası karla kaplandı. Moğolistan, hayvancılığın teşvik edilmesiyle ekonomisini çeşitlendirmeyi hedefliyor.

22.02.2024 14:32
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ULAN BATUR, 22 Şubat (Xinhua) -- Moğolistan'da aşırı sert kış koşullarının neden olduğu besi hayvanı ölümlerinin sayısı 1,5 milyonu aştı.

Moğolistan Başbakan yardımcısı ve Devlet Acil Durum Komisyonu başkanı Sainbuyan Amarsaikhan, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, "Bugün itibarıyla ülke genelinde dzud nedeniyle en az 1.527.695 besi hayvanı telef oldu" dedi.

"Dzud" terimi, Moğolca'da zeminin donması veya karla kaplı olması nedeniyle çok sayıda hayvanın öldüğü şiddetli soğuk kış mevsimini tanımlamak için kullanılıyor.

Ülkenin hava durumu izleme ajansına göre şu ana kadar ülkenin yüzde 80'inden fazlası karla kaplandı.

Dünyanın hayatta kalan son göçebe ülkelerinden biri olan Moğolistan, sert kış koşulları ve hayvan ölümleri nedeniyle afet hazırlıklarını kısa süre önce yüksek alarm seviyesine yükseltti.

Hayvancılığın teşvik edilmesi, denize kıyısı olmayan ülkenin madenciliğe bağımlı ekonomisini çeşitlendirmek için en uygulanabilir yol olarak görülüyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Moğolistan'da Dzud Nedeniyle 1,5 Milyon Besi Hayvanı Öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Moğolistan'da Dzud Nedeniyle 1,5 Milyon Besi Hayvanı Öldü - Son Dakika
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