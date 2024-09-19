Moğolistan'da Erken Kar ve Sıcaklık Düşüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Moğolistan'da Erken Kar ve Sıcaklık Düşüşü

Moğolistan'da bazı bölgelerde ani sıcaklık düşüşü ve erken kar yağışı endişelere yol açtı.

19.09.2024 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ULAN BATUR, 19 Eylül (Xinhua) -- Moğolistan'ın bazı bölgelerinde sonbaharda ani sıcaklık düşüşü ve mevsim normallerinin dışında erken kar yağışı yaşanıyor.

Moğolistan Ulusal Meteoroloji ve Çevre İzleme Ajansı, Perşembe sabahı itibarıyla ülkenin kuzeyindeki Hövsgöl, Selenge, Bulgan, Orhun ve Darhan-Ul, batısındaki Zavhan ve Hovd ve orta kesimindeki Tuv, Arhangay ve Övörhangay vilayetlerinde 7 santimetreye kadar kar yağışı görüldüğünü bildirdi.

Kar yağışıyla birlikte bu bölgelerde sıcaklıklar eksi 5 santigrat dereceye kadar düştü. Moğolistan'ın orta ve kuzey bölgelerinin tarım açısından kritik öneme sahip olması nedeniyle ani hava değişikliği, tarım ve günlük yaşam üzerindeki potansiyel etkileri açısından endişelere yol açtı.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıklarda devam eden düşüşle birlikte hafta sonu boyunca ülkenin büyük bölümünde daha fazla kar yağışı görülmesi bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, göçebe çobanlar ve çiftçiler başta olmak üzere halkı hava durumuyla ilgili olası tehlikelere karşı ekstra önlem almaya çağırdı.

Moğolistan'da uzun ve dondurucu kışlar ve kısa ve sıcak yazların yaşandığı güçlü bir karasal iklim görülüyor.

Kaynak: Xinhua

Yerel Haberler, Hava Durumu, Moğolistan, Güncel, Çevre, Yaşam, Dünya, Tarım, kar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moğolistan'da Erken Kar ve Sıcaklık Düşüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:32 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a siyasi yasak getirildi Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi
14:21 Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:35 8 yaşındaki Narin’i nasıl öldürdüler Rapordaki ayrıntılar kahretti 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti
08:05 Serenay Sarıkaya’dan kendisini bekleten Mert Demir’e sitem: Ayıp ayıp Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
07:16 Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı
02:08 Aksaray’da dehşet Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
23:53 Kılıçdaroğlu, Özel’i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum
23:22 Erken seçim anketleri gelmeye başladı Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
22:49 Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini
22:45 Irak’ın kuzeyine hava harekatı 24 terör hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 24 terör hedefi imha edildi
22:14 FED’in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin FED'in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 16:00:03. #1.12#
SON DAKİKA: Moğolistan'da Erken Kar ve Sıcaklık Düşüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement