Moğolistan'da Erken Kar ve Sıcaklık Düşüşü

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ULAN BATUR, 19 Eylül (Xinhua) -- Moğolistan'ın bazı bölgelerinde sonbaharda ani sıcaklık düşüşü ve mevsim normallerinin dışında erken kar yağışı yaşanıyor.

Moğolistan Ulusal Meteoroloji ve Çevre İzleme Ajansı, Perşembe sabahı itibarıyla ülkenin kuzeyindeki Hövsgöl, Selenge, Bulgan, Orhun ve Darhan-Ul, batısındaki Zavhan ve Hovd ve orta kesimindeki Tuv, Arhangay ve Övörhangay vilayetlerinde 7 santimetreye kadar kar yağışı görüldüğünü bildirdi.

Kar yağışıyla birlikte bu bölgelerde sıcaklıklar eksi 5 santigrat dereceye kadar düştü. Moğolistan'ın orta ve kuzey bölgelerinin tarım açısından kritik öneme sahip olması nedeniyle ani hava değişikliği, tarım ve günlük yaşam üzerindeki potansiyel etkileri açısından endişelere yol açtı.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıklarda devam eden düşüşle birlikte hafta sonu boyunca ülkenin büyük bölümünde daha fazla kar yağışı görülmesi bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, göçebe çobanlar ve çiftçiler başta olmak üzere halkı hava durumuyla ilgili olası tehlikelere karşı ekstra önlem almaya çağırdı.

Moğolistan'da uzun ve dondurucu kışlar ve kısa ve sıcak yazların yaşandığı güçlü bir karasal iklim görülüyor.