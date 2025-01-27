Moğolistan'da Kışın En Düşük Sıcaklıkları

Güncel

ULAN BATUR, 27 Ocak (Xinhua) -- Moğolistan'ın batısındaki Zavkhan eyaletinin idari bir bölümü olan Otgon sum'da cumartesi gecesini pazar sabahına bağlayan saatlerde sıcaklıklar eksi 44,4 santigrat dereceye düştü.

Moğolistan Ulusal Meteoroloji ve Çevre İzleme Ajansı pazartesi günü yaptığı açıklamada, bunun Moğolistan'da bu kış kaydedilen en düşük hava sıcaklığı olduğunu belirtti.

Ajansa göre, kış boyunca Moğolistan genelinde uzun dönem ortalamalarının altında daha soğuk hava koşullarının etkili olması bekleniyor.

Moğolistan, büyük ölçüde Sibirya Termik Yüksek Basıncı'ndan etkilenen sert kışlarıyla biliniyor.

Güçlü karasal iklimin hakim olduğu ülkede, eksi 25 dereceye varan sıcaklıklar kış aylarında normal kabul ediliyor.