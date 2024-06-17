Moğolistan'da Sert Kış Koşullarında 7,9 Milyon Çiftlik Hayvanı Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Moğolistan'da Sert Kış Koşullarında 7,9 Milyon Çiftlik Hayvanı Öldü

Moğolistan'da sert kış koşulları nedeniyle 2024 yılının ilk beş ayında 7,9 milyon çiftlik hayvanı öldü. Moğolistan Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, çiftlik hayvanı ölüm oranı geçtiğimiz yıla göre 2,2 kat arttı. Aşırı kış koşulları, yoğun kar ve kum fırtınaları hayvan ölümlerinin ana sebepleri olarak gösterildi. Moğolistan, geçtiğimiz yıl en yoğun kar yağışına maruz kalan ülkelerden biri oldu ve ülke topraklarının yaklaşık yüzde 90'ı karla kaplandı. Hayvancılığın teşvik edilmesi, ülkenin madenciliğe bağımlı ekonomisini çeşitlendirmek için önemli bir adım olarak görülüyor.

17.06.2024 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ULAN BATUR, 17 Haziran (Xinhua) -- Moğolistan'da sert kış koşulları nedeniyle ölen çiftlik hayvanı sayısı 2024 yılının ilk beş ayında 7,949,400 olarak belirlendi.

Moğolistan Ulusal İstatistik Ofisi tarafından Pazartesi günü yayımlanan verilere göre çiftlik hayvanı ölüm oranı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2,2 kat arttı.

Ofisten yapılan açıklama "Dzud" olarak bilinen aşırı kış koşullarıyla birlikte yoğun kar ve kum fırtınalarının hayvan ölümlerinin ana sebeplerinden olduğu söylendi.

"Dzud" terimi, Moğolca'da zeminin donması veya karla kaplı olması nedeniyle çok sayıda hayvanın öldüğü şiddetli soğuk kış mevsimini tanımlamak için kullanılıyor.

Moğolistan geçtiğimiz yıl, 1975'ten bu yana en yoğun kar yağışına maruz kaldı ve ülke topraklarının yaklaşık yüzde 90'ı 100 santimetre karla kaplandı.

Dünyanın son göçebe ülkelerinden biri olan Moğolistan sık sık şiddetli rüzgar, kar ve kum fırtınaları yaşanan sert bir karasal iklime sahip.

Hayvancılığın teşvik edilmesi, denize kıyısı olmayan ülkenin madenciliğe bağımlı ekonomisini çeşitlendirmek için en uygulanabilir yol olarak görülüyor.

Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre ülkede 2023 yılı sonu itibarıyla 64,7 milyon çiftlik hayvanı bulunuyor.

Kaynak: Xinhua

Moğolistan, Çiftlik, kar, Çevre, Doğal Afetler, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moğolistan'da Sert Kış Koşullarında 7,9 Milyon Çiftlik Hayvanı Öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:59 Netanyahu’nun kararı ülkeyi karıştırdı Hükümet karşıtları Meclis önünde toplanacak Netanyahu'nun kararı ülkeyi karıştırdı! Hükümet karşıtları Meclis önünde toplanacak
11:31 Bayram ziyaretinde CHP’den AK Parti’ye ’’asgari ücret’’ çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye ''asgari ücret'' çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz
11:27 Mehmet Şimşek mesajı vermişti Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor Mehmet Şimşek mesajı vermişti! Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor
11:22 İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti
15:11 Kasabı yorgun mermi mi öldürdü Bıçağın üstüne düştüğü iddia edilmişti, gerçek polis incelemesiyle ortaya çıkacak Kasabı yorgun mermi mi öldürdü? Bıçağın üstüne düştüğü iddia edilmişti, gerçek polis incelemesiyle ortaya çıkacak
15:10 Salda Gölü’nün kıyısına asfalt yol yapıldı Salda Gölü'nün kıyısına asfalt yol yapıldı
14:13 Eski İtalya Genelkurmay Başkanı Claudio Graziano evinde ölü bulundu Eski İtalya Genelkurmay Başkanı Claudio Graziano evinde ölü bulundu
14:13 “Ben Türkiyeliyim“ sözüyle eleştirilen Oktay Kaynarca’dan cevap: Eli sopalı, ağzı salyalı yargısız infazcılar "Ben Türkiyeliyim" sözüyle eleştirilen Oktay Kaynarca'dan cevap: Eli sopalı, ağzı salyalı yargısız infazcılar
14:11 Fransa’da erken seçim kararı piyasaları etkiledi, Paris borsası Londra’ya kaybetti Fransa'da erken seçim kararı piyasaları etkiledi, Paris borsası Londra'ya kaybetti
13:33 EURO 2024’te ilk kriz Kosova, ırkçı tezahüratlar nedeniyle Sırbistan’ı UEFA’ya şikayet etti EURO 2024'te ilk kriz! Kosova, ırkçı tezahüratlar nedeniyle Sırbistan'ı UEFA'ya şikayet etti
13:22 Konserinde kendisinden geçen Selen Görgüzel, çılgınlar gibi göbek attı Konserinde kendisinden geçen Selen Görgüzel, çılgınlar gibi göbek attı
12:39 AK Parti ile YRP arasındaki bayramlaşma keyifli başladı, gergin devam etti AK Parti ile YRP arasındaki bayramlaşma keyifli başladı, gergin devam etti
11:59 Yetiştiricilerden çoban isyanı: 50 bin lira maaşa çalıştıracak çoban bulamıyorlar Yetiştiricilerden çoban isyanı: 50 bin lira maaşa çalıştıracak çoban bulamıyorlar
11:59 Mersin’de oltaya yavru köpekbalığı takıldı Mersin'de oltaya yavru köpekbalığı takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 15:38:11. #1.13#
SON DAKİKA: Moğolistan'da Sert Kış Koşullarında 7,9 Milyon Çiftlik Hayvanı Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement