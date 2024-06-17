Moğolistan'da Sert Kış Koşullarında 7,9 Milyon Çiftlik Hayvanı Öldü

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ULAN BATUR, 17 Haziran (Xinhua) -- Moğolistan'da sert kış koşulları nedeniyle ölen çiftlik hayvanı sayısı 2024 yılının ilk beş ayında 7,949,400 olarak belirlendi.

Moğolistan Ulusal İstatistik Ofisi tarafından Pazartesi günü yayımlanan verilere göre çiftlik hayvanı ölüm oranı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2,2 kat arttı.

Ofisten yapılan açıklama "Dzud" olarak bilinen aşırı kış koşullarıyla birlikte yoğun kar ve kum fırtınalarının hayvan ölümlerinin ana sebeplerinden olduğu söylendi.

"Dzud" terimi, Moğolca'da zeminin donması veya karla kaplı olması nedeniyle çok sayıda hayvanın öldüğü şiddetli soğuk kış mevsimini tanımlamak için kullanılıyor.

Moğolistan geçtiğimiz yıl, 1975'ten bu yana en yoğun kar yağışına maruz kaldı ve ülke topraklarının yaklaşık yüzde 90'ı 100 santimetre karla kaplandı.

Dünyanın son göçebe ülkelerinden biri olan Moğolistan sık sık şiddetli rüzgar, kar ve kum fırtınaları yaşanan sert bir karasal iklime sahip.

Hayvancılığın teşvik edilmesi, denize kıyısı olmayan ülkenin madenciliğe bağımlı ekonomisini çeşitlendirmek için en uygulanabilir yol olarak görülüyor.

Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre ülkede 2023 yılı sonu itibarıyla 64,7 milyon çiftlik hayvanı bulunuyor.