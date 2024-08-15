Moğolistan İstanbul Başkonsolosu Tekirdağ'da

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Moğolistan İstanbul Başkonsolosu Ankhbayar Danuu, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'i ziyaret etti.

Ziyarette Vali Soytürk, Başkonsolos Danuu ile bir süre sohbet ederek kent hakkında bilgi verdi.

Ardından iki ülke arasındaki ticari, sosyal ve kültürel ilişkiler görüşüldü.

Başkonsolos Danuu'yu kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Soytürk, ziyaretleri için Başkonsolosa teşekkür etti.

Daha sonra Danuu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer'i ziyaret etti.

Başkonsolos Danuu ile bir süre görüşen Yüceer, ziyaretleri için kendisine teşekkür etti.