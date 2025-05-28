Moğolistan Nüfusu Tehdit Altında - Son Dakika
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Moğolistan Nüfusu Tehdit Altında

Moğolistan Nüfusu Tehdit Altında
28.05.2025 11:13
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Müsteşar Lkhagvasuren, aile desteği olmadan ülkenin 100 yıl sonra yok olabileceğini vurguladı.

Moğolistan Aile, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı Müsteşarı Munkhzul Lkhagvasuren, ülkesindeki demografik soruna dikkati çekerek "Moğolistan nüfusu çok az. Ülkede yaklaşık 3,5 milyon insan yaşıyor. Aileleri daha fazla çocuk sahibi olmaları için desteklemezsek 100 yıl sonra ülke yok olabilir." dedi.

Lkhagvasuren, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla Şişli'de bir otelde düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Aile Forumu'nda, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bu foruma katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Lkhagvasuren, ülkelerin aile odaklı politikalar kapsamında yürütülen çalışmalar ve süreçlerine yönelik önemli bilgiler edinme fırsatı bulduğunu belirterek Türk hükümetine, özellikle de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına teşekkür etti.

Munkhzul Lkhagvasuren, 26 ülkeden temsilcilerin katıldığı Uluslararası Aile Forumu'nun katılım ve içerik açısından dikkati çekici olduğunu vurgulayarak " Türkiye, bu bölgede aile odaklı politikalar konusunda liderlik sergiliyor. Oturumlara bakanlar ve bakan yardımcıları düzeyinde yoğun katılım vardı." diye konuştu.

Türkiye'nin aile temelli politikalarda liderlik rolü üstlenebileceğinden emin olduğunu belirten Lkhagvasuren, "Türkiye, aile merkezli politikalar konusunda yalnızca bölgesinde değil, dünyada da öncü olabilir." ifadesini kullandı.

"Hükümetler gençleri aile kurmaları için teşvik etmeli"

Moğolistan nüfusunun düşük olduğunu ifade eden Lkhagvasuren, ülkesinin karşı karşıya olduğu demografik tehdide dikkati çekerek aileleri desteklemenin ulusal öncelik haline geldiğinin altını çizdi.

Müsteşar Lkhagvasuren, "Moğolistan nüfusu çok düşük. Ülkede yaklaşık 3,5 milyon insan yaşıyor. Aileleri daha fazla çocuk sahibi olmaları için desteklemezsek 100 yıl sonra ülke yok olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Moğolistan hükümetinin nüfus artışını mevcut aile politikalarının merkezine yerleştirdiğini aktaran Lkhagvasuren, "Bu, şu anda ülkemiz için en kritik politikalardan biri. Aileleri ekonomik anlamda teşvik etmeliyiz. Genç aileleri desteklemeli, kadın ve erkeklere iş ve yaşam dengesini sağlayacak bir ortam sunmalıyız." dedi.

Lkhagvasuren, ailenin toplumun temel yapı taşını oluşturduğuna ve bu tür sosyal destek politikalarının yalnızca nüfus artışını değil, aynı zamanda toplumun sürdürülebilirliğini de sağlayacağına işaret etti.

Ülkelerin genç aileleri desteklemesi gerektiğini belirten Lkhagvasuren, bu desteğin hem kadınları hem erkekleri kapsayacak şekilde tasarlanması gerektiğini kaydetti.

Munkhzul Lkhagvasuren, gençlerin aile kurması ve çocuk sahibi olmasını desteklemek için ekonomik destekler sunulması, çocuk sahibi olanlara vergi indirimi uygulanması ve konut kredisi gibi teşviklerin genişletilmesi gerektiğini söyledi.

" Medya, gençlerin fikirlerinin değişmesinde önemli bir araç olabilir"

Dünya genelinde pek çok ülkenin yaşlanan nüfus, demografik gerileme ve aile yapısının zayıflaması gibi sorunlarla mücadele ettiğini ifade eden Lkhagvasuren, genç bireyleri aile kurmaya teşvik eden politikaların acil ihtiyaç haline geldiğinin altını çizdi.

Moğolistan Aile, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı Müsteşarı Lkhagvasuren, bugün gençlerin aile kurmanın getirdiği sorumluluklardan kaçındığına, bu eğilimin kültürel değişimlerin ve dijitalleşmenin bir sonucu olduğuna işaret etti.

Gençlerin yuva kurmasında yapay zeka ve medyanın önemli rol oynaması gerektiğini savunan Lkhagvasuren, gençlerin fikirlerini değiştirme konusunda medya kampanyalarının önemli bir araç olabileceğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Moğolistan Nüfusu Tehdit Altında - Son Dakika

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