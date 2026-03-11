Moldova BDT Anlaşmalarını Feshetti - Son Dakika
Moldova BDT Anlaşmalarını Feshetti

11.03.2026 14:53
Moldova, BDT üyeliği ile ilgili temel anlaşmaları feshetme kararı aldı, parlamento değerlendirecek.

Moldova hükümeti, üye olduğu Bağımsız Devletler Topluluğunun (BDT) temel anlaşmalarını feshetme yönünde karar aldı.

Başkent Kişinev'de yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, Moldova'nın BDT üyeliği ele alındı.

Toplantıda, BDT'nin kurulmasına ilişkin anlaşma, anlaşma kapsamındaki protokol ve BDT tüzüğünün feshedilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu karar, Moldova parlamentosunda değerlendirilecek.

Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik yolunda yürüyen Moldova, daha önce BDT'den çıkma sürecini başlatarak, BDT kapsamında imzalanan 283 anlaşmadan yaklaşık 70'ini feshetmişti.

Ayrıca, toplam 120'den fazla anlaşmanın feshedilmesi bekleniyor.

Eski Sovyetler Birliğinden 1991'de ayrılan Moldova, Bağımsız Devletler Topluluğuna 1994'te katılmıştı.

Kaynak: AA

