 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Moldova Cumhurbaşkanı: AB üyelik müzakereleri doğru seçimin sonucu - Son Dakika
Üye Girişi

Moldova Cumhurbaşkanı: AB üyelik müzakereleri doğru seçimin sonucu

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, AB liderlerinin Moldova ile üyelik müzakerelerini başlatma kararının, vatandaşların doğru seçiminin sonucu olduğunu belirtti. Sandu, Moldova'nın Avrupa'daki geleceğine 'evet' denildiğini ve ülke tarihinde yeni bir sayfa açıldığını kaydetti.

Moldova Cumhurbaşkanı: AB üyelik müzakereleri doğru seçimin sonucu
15.12.2023 - 11:27,  Güncelleme: 11:29
Abone Ol

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Kişinev ile üyelik müzakerelerini başlatma kararının, vatandaşların doğru seçiminin sonucu olduğunu belirtti.

Sandu, Moldova Cumhurbaşkanlığı sayfasında yaptığı açıklamada, AB üyesi ülkenin liderlerinin Moldova'nın Avrupa'daki geleceğine 'evet' dediğini ve ülke tarihinde yeni bir sayfa açıldığını kaydetti.

İki yıl öncesine kadar kimsenin AB üyeliği yolunda böyle bir gelişmeyi hayal dahi edemeyeceğini ifade eden Moldova Cumhurbaşkanı, "Başarının temelinde, vatandaşların sandık başında demokrasiden ve gelişimden yana oy kullanması yatıyor. AB'ye katılım müzakereleri, doğru seçimimizin sonucudur. Moldova halkı Avrupalıdır ve daha fazlasını hak ediyor." ifadelerini kullandı.

AB liderleri, dün Brüksel'deki liderler zirvesinde Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerinin başlatılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Avrupa Birliği, Moldova, Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moldova Cumhurbaşkanı: AB üyelik müzakereleri doğru seçimin sonucu - Son Dakika


11:51
Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:35
Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
11:28
Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24
Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi
11:21
Dolar/TL 29,05 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL 29,05 seviyelerinde işlem görüyor
11:20
Futbol dünyasında vurgun yapan Seçil Erzan, ünlüleri dolandıran Ponzi Mine'yi örnek almış Futbol dünyasında vurgun yapan Seçil Erzan, ünlüleri dolandıran Ponzi Mine'yi örnek almış
11:12
Kasım ayı merkezi yönetim bütçesi 76,5 milyar TL fazla verdi Kasım ayı merkezi yönetim bütçesi 76,5 milyar TL fazla verdi
11:07
Tiyatro ekibi kurup yüzüstü mü bıraktı? Özge Özpirinçci'den yalanlama geldi Tiyatro ekibi kurup yüzüstü mü bıraktı? Özge Özpirinçci'den yalanlama geldi

Son Dakika
11:51 Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:35 Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
11:28 Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24 Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi
11:20 Futbol dünyasında vurgun yapan Seçil Erzan, ünlüleri dolandıran Ponzi Mine'yi örnek almış
11:21 Dolar/TL 29,05 seviyelerinde işlem görüyor
11:12 Kasım ayı merkezi yönetim bütçesi 76,5 milyar TL fazla verdi
11:07 Tiyatro ekibi kurup yüzüstü mü bıraktı? Özge Özpirinçci'den yalanlama geldi
10:51 Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gerek dış borç 220 milyar dolara dayandı
10:34 Sosyal medyada skandal yayın: 1 milyon beğeni olursa romantik anlara başlarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 12:01:54. #1.12#
SON DAKİKA: Moldova Cumhurbaşkanı: AB üyelik müzakereleri doğru seçimin sonucu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement