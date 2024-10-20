Moldova'da Cumhurbaşkanı Seçimi Yapılıyor - Son Dakika
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Moldova'da Cumhurbaşkanı Seçimi Yapılıyor

Moldova, mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun görev süresinin sona ermesiyle seçime gidiyor.

20.10.2024 08:46
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Moldova'da halk, mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun görev süresinin sona ermesi nedeniyle cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gitti.

Moldova Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre, yurt dışında yaşayanlar dahil 3 milyonun üzerinde seçmenin bulunduğu ülkedeki 36 bölgede ve yurt dışındaki büyükelçiliklerde oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı.

Oy verme işlemi, 234'ü yurt dışında, 30'u Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Transdinyester" bölgesinde, 68'i de Gagauz Yeri Özerk Bölgesi'nde olmak üzere toplam 2 bin 221 sandıkta gerçekleştiriliyor.

Seçimde ilk kez, ABD ve Kanada'nın yanı sıra Norveç, İsveç, İzlanda ve Finlandiya'da posta yoluyla da oylama yapılıyor.

Seçimi, 1100'den fazla yerel ve yaklaşık 280 yabancı gözlemci takip ediyor.

Sandıklar, yerel saatle 21.00'de kapanacak ve oy sayımına geçilecek.

Moldova'daki seçim yasası gereği, cumhurbaşkanı seçimi, seçmenlerden en az üçte birinin oylamaya katılması halinde geçerli kabul edilecek, cumhurbaşkanı adayı da oylamaya katılan seçmenlerin yarısından fazlasının oyunu alması durumunda seçilecek. Seçimlerde hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda ikinci tura gidilecek.

Cumhurbaşkanı koltuğuna 2'si Gagauz Türkü 11 aday talip

Moldova'daki cumhurbaşkanı koltuğu için 6'sı partili ve 5'i bağımsız 11 aday yarışıyor.

Bunların arasında, kurduğu iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisinden (PAS) mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun yanı sıra "Bizim" Partiden eski Baltsi Belediye Başkanı Renato Usatiy, "Moldova'nın Geleceği İçin" Partisince aday gösterilen eski Moldova Başbakanı Vasile Tarlev, Kalkınma ve Birleşme Partisinin adayı eski Moldova Başbakanı İon Kiku yer alıyor.

Bağımsız aday olarak Moldova'nın eski İçişleri Bakanı Andrey Nastase, eski Gençlik ve Spor Bakanı Oktavian Tsiku, eski Dışişleri Bakanı Tudor Ulyanovskiy ve gazeteci Natalya Morar ile Viktroiya Furtuna seçim yarışına katılıyor.

Gagauz Türklerinden ise eski Gagauz Yeri Özerk Bölgesi Başkanı İrina Vlah ile Moldova Sosyalistler Partisince (PSRM) aday gösterilen eski Moldova Başsavcısı Aleksandr Stoyanoglo cumhurbaşkanlığı için yarışıyor.

AB'ye katılım referandumu

Cumhurbaşkanı seçimiyle aynı günde Moldova'nın AB'ye katılımına ilişkin referandum da düzenleniyor.

Ülkenin anayasasına bazı maddelerin dahil edilmesinin öngörüldüğü referandumda, "AB'ye üyeliğin, Moldova'nın stratejik hedefi" olup olmadığı belirlenecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Moldova, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moldova'da Cumhurbaşkanı Seçimi Yapılıyor - Son Dakika

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