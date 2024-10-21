Moldova'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve AB Referandumundan İlk Sonuçlar - Son Dakika
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Moldova'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve AB Referandumundan İlk Sonuçlar

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Moldova'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde mevcut Cumhurbaşkanı Maia Sandu, oyların yaklaşık yüzde 37'sini alarak önde gitmektedir. Aynı zamanda gerçekleştirilen Avrupa Birliği referandumunda ise seçmenlerin yarıdan fazlası AB'ye üyelik hedefine 'Hayır' dedi.

21.10.2024 02:08  Güncelleme: 02:18
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- Moldova'daki cumhurbaşkanlığı seçimi ve AB referandumunda ilk sonuçlar belli oldu

KİŞİNEV - Moldova'da bugün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimi ve AB referandumunda ilk sonuçlar belli oldu.

İlk sonuçlar, ülkenin Batı yanlısı mevcut Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun önde yer aldığını, diğer yandan seçmenlerin Avrupa Birliği'ne üyelik hedefinin anayasada yer almasına ilişkin referandumda "Hayır" dediğini ortaya koydu.

Merkezi Seçim Komisyonu tarafından yayınlanan ilk sonuçlara göre oyların yüzde 90'ından fazlasının sayılmasıyla birlikte iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi'nin desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun oy oranı yaklaşık yüzde 37, Moldova Sosyalistler Partisi'nin desteklediği eski Moldova Başsavcısı Alexandr Stolianoglo'nun oy oranı ise yaklaşık yüzde 28 oldu.

Sonuçlara göre Bizim Parti'nin (Partidul Nostru) adayı olan eski Baltsi Belediye Başkanı Renato Usatii'nin oy oranı yüzde 13,71 olurken Gagauz Yeri Özerk Bölgesi'nin eski Başkanı İrina Vlah'ın oy oranı ise yüzde 5,98 seviyesinde kaldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçları, seçimlerin 3 Kasım'da yapılması planlanan ikinci turunun gerekli olacağını ortaya koydu.

Seçmenlerin yarıdan fazlası AB'ye "Hayır" dedi

Savaşın devam ettiği Ukrayna ile sınır komşusu Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini Batı yanlısı aday önde götürmesine rağmen, ülkenin Rusya'nın yörüngesinden çıkarak Avrupa Birliği üyeliği yolunda ilerlemesine yönelik referandumda seçmenlerin yarıdan fazlası "Hayır" oyu kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen AB referandumunda, oyların yüzde 90'ından fazlasının sayılmasıyla birlikte "Evet" oylarının oranı yüzde 46,30, "Hayır" oylarının oranı ise yüzde 53,70 oldu.

Moldova'da cumhurbaşkanlığı ve AB'ye üyelik referandumunda oy kullanma işlemi, sabah yerel saatle 07.00'de başladı. Oy kullanma işlemi saat 21.00'de sona erdi. Moldova Merkezi Seçim Komisyonu verilerine göre, diasporadaki seçmenler dahil 3 milyonun üzerinde kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlerde Moldova'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı Transdinyester bölgesi ile Gagauz Yeri Özerk Bölgesi'nde de oy kullanıldı.

Sandıkların kapanmasından iki saat önce, cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılımın yüzde 49'a ulaştığı duyuruldu. Anayasanın değiştirilerek AB'ye katılımın bir hedef olarak eklenip eklenmemesi yönündeki referanduma katılım ise yüzde 42'yi aştı. Böylece, referandum sonuçlarının geçerli olması için gerekli olan yüzde 33 oranında katılım eşiği aşılmış oldu.

Kampanyası sırasında ülkeyi dolaşarak Avrupa Birliği referandumunda "Evet" oyu talep eden mevcut Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Avrupa Birliği'ne üyeliğin Avrupa'nın en yoksul ülkelerinden biri olan Moldova'daki ekonomik şartların iyileşmesine yardımcı olacağını savunuyordu.

Seçimlerde Sandu'nun en büyük rakibi olan ve Sandu tarafından savcılık görevinden ulaştırılmış bir siyasetçi olan Stoianoglo, seçim kampanyası sırasında "adaletin yeniden tesis edilmesi" çağrısında bulunarak kazanması halinde "dengeli bir dış politika" izlemeyi vaat ediyordu.

Moskova yanlısı siyasetçiler arasında gösterilen Gagauz Türkü politikacı İrina Vlah da AB referandumunda "Hayır" denilmesi için kampanya yürütüyor ve ülkenin Rusya ve AB arasında tarafsız bir politika benimsemesi gerektiğini savunuyordu.

Bizim Parti'nin adayı Usatii ise kendisinin Doğu veya Batı tarafından kontrol edilmeyen tek cumhurbaşkanı adayı olduğunu ileri sürüyordu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Moldova'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve AB Referandumundan İlk Sonuçlar - Son Dakika

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