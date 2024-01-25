Moldova\'da Dışişleri Bakanlığına yeni atama yapıldı

Moldova'da Dışişleri Bakanlığına Parlamento Başkan Yardımcısı Mihai Popşoi'un getirildiği bildirildi.

Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Niku Popesku, başkent Kişinev'de düzenlediği basın toplantısında, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Moldova Başbakanı Dorin Recean da hükümet toplantısında yaptığı açıklamada, Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanlığının yerine iki ayrı bakanlığın oluşturulduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek hafta Dışişleri Bakanlığı görevini Parlamento Başkan Yardımcısı Mihai Popşoi, Avrupa Entegrasyonu Bakanlık görevini de Kristina Gerasimov üstlenecek."

Popesku, Ağustos 2021'den beri Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı olarak görev üstleniyordu.