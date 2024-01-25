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Moldova'da Dışişleri Bakanlığına yeni atama yapıldı - Son Dakika
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Moldova'da Dışişleri Bakanlığına yeni atama yapıldı

Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Niku Popesku'nun istifasının ardından, Parlamento Başkan Yardımcısı Mihai Popşoi Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi. Ayrıca, Avrupa Entegrasyonu Bakanlığı görevine Kristina Gerasimov atandı. Popesku, Ağustos 2021'den beri Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı olarak görev yapıyordu.

Moldova\'da Dışişleri Bakanlığına yeni atama yapıldı
25.01.2024 - 00:11,
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Moldova'da Dışişleri Bakanlığına Parlamento Başkan Yardımcısı Mihai Popşoi'un getirildiği bildirildi.

Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Niku Popesku, başkent Kişinev'de düzenlediği basın toplantısında, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Moldova Başbakanı Dorin Recean da hükümet toplantısında yaptığı açıklamada, Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanlığının yerine iki ayrı bakanlığın oluşturulduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek hafta Dışişleri Bakanlığı görevini Parlamento Başkan Yardımcısı Mihai Popşoi, Avrupa Entegrasyonu Bakanlık görevini de Kristina Gerasimov üstlenecek."

Popesku, Ağustos 2021'den beri Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı olarak görev üstleniyordu.

Kaynak: AA
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