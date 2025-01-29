Moldova, NATO ile Ortaklık Programını Onayladı

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Moldova hükümeti, NATO ile 2025-2028 yıllarını içeren bireysel ortaklık programını onayladı.

Moldova Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Dorin Recean kabine toplantısı yaptı.

Toplantıda, Moldova ile NATO arasında 2025-2028 yıllarını içeren askeri alanda stratejik ortaklık programı onaylandı.

Program kapsamında, Moldova'nın savunma ve güvenlik kurumlarına NATO standartları entegre edilecek, savunma kabiliyeti güçlendirilecek, NATO ülkeleri ile faaliyetler artırılacak.

Söz konusu programla, "ulusal düzeyde kapsamlı yaklaşım hususunda hibrit sorunların önlenmesi ve bu tür sorunlarla mücadele edilmesi" amaçlanıyor.

Moldova, 2006'da NATO ile Bireysel Ortaklık Eylem Planı'nı (IPAP) imzalamıştı.