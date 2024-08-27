Moldova'nın 33. Bağımsızlık Günü Kutlamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Moldova'nın 33. Bağımsızlık Günü Kutlamaları

Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen törenle ülkenin 33. Bağımsızlık Günü kutlandı. Törene Moldova Parlamento Başkanı, Başbakan ve hükümet üyeleri katıldı. Moldova'nın Avrupa Birliği'ne üyelik hedefine vurgu yapıldı.

27.08.2024 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Moldova'nın başkenti Kişinev'de ülkenin 33. Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

Kişinev'deki Büyük Millet Meclisi Meydanı'nda düzenlenen törene Moldova Parlamento Başkanı İgor Grosu, Başbakan Dorin Recean, hükümet üyeleri ile milletvekilleri katıldı. Çok sayıda vatandaşın da yer aldığı törende Büyük Ştefan (Ştefan cel Mare) heykeline çiçek bırakıldı.

Moldova Parlamento Başkanı Grosu, törende yaptığı konuşmada, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) üye olma yolunda devam ettiğini ve bu hedefe ulaşılacağını umduğunu belirtti.

Moldova Başbakanı Recean da vatandaşların AB yolunda birlik olması ve beraber hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

"Barış ve refahı seçiyoruz"

Kovid-19 hastalığına yakalanması nedeniyle törene katılamayan Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu da 33. Bağımsızlık Günü vesilesiyle görüntülü kutlama mesajı paylaştı.

Sandu, mesajında, "Ülkenin geleceği ve çocuklarımız için çalışıyoruz. Umut ve hayatı seçiyoruz. Halkımızın gücüne inanıyoruz. Moldova bizim evimiz. Barış ve refahı seçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gagauz Başkanı'ndan kutlama mesajı

Moldova Cumhuriyetine bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul da sosyal medyadan yayımladığı mesajda, Moldova vatandaşlarının Bağımsızlık Günü'nü kutladı. Bu bayramın vatandaşları birleştirdiğini belirten Gutsul, şu ifadeleri kullandı:

"Gagavuzlar, bağımsız Moldova'da özerkliğe, kendi dili ile kültürünü koruma ve geliştirme imkanına kavuştu. Ülkemizin geleceğine ve birlikte tüm zorlukları aşacağımıza inanıyoruz. Demokratik bir devlette yaşadığımız için gurur duyuyoruz. Kimsenin hak ve özgürlüklerimizi kısıtlamasına veya elimizden almasına izin vermeyeceğiz."

Gagauz Özerk Yeri'nde de Bağımsızlık Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Bağımsızlık Günü vesilesiyle Moldova'yı ziyaret eden Estonya, Letonya ve Litvanya Cumhurbaşkanları, Moldova'nın AB'ye üyeliğini destekleyen ortak bildiri imzaladı.

Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden (SSCB) ayrılan Moldova'da parlamento, 27 Ağustos 1991'de bağımsızlık bildirgesini kabul etmişti.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Parlamento, Hükümet, Moldova, Dünya, Avrupa Birliği, Kültür, Dış Politika, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moldova'nın 33. Bağımsızlık Günü Kutlamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:58 Gülbin Tosun’u işinden mi etti Mansur Yavaş’ın açıklamasında dikkat çeken bir detay var Gülbin Tosun'u işinden mi etti? Mansur Yavaş'ın açıklamasında dikkat çeken bir detay var
17:49 Elinde tüfeğiyle bekleyen yaşlı adam, kurbanını görür görmez peş peşe tetiğe bastı Elinde tüfeğiyle bekleyen yaşlı adam, kurbanını görür görmez peş peşe tetiğe bastı
15:48 Kurnaz ev sahibi, bu sefer para değil 7 gram altın istedi Kurnaz ev sahibi, bu sefer para değil 7 gram altın istedi
15:17 Konya’da çiftçiler ayaklandı Verdikleri mesajı dinlemekte fayda var Konya'da çiftçiler ayaklandı! Verdikleri mesajı dinlemekte fayda var
10:36 Al Nassr, Talisca ve diğer yıldızlarla yollarını ayırıyor Al Nassr, Talisca ve diğer yıldızlarla yollarını ayırıyor
10:18 Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’la birlikte görülen Rus kadın, milyarderin Paris’te tutuklanmasının ardından ortadan kayboldu Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'la birlikte görülen Rus kadın, milyarderin Paris'te tutuklanmasının ardından ortadan kayboldu
10:17 Altının gram fiyatı düşüşle başladı Altının gram fiyatı düşüşle başladı
10:11 Mansur Yavaş paylaşımı nedeniyle zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun’dan eleştirilere küfürlü cevap Mansur Yavaş paylaşımı nedeniyle zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun'dan eleştirilere küfürlü cevap
10:08 Beşiktaş, Augsburg’tan Felix Uduokhai’yi renklerine bağladı Beşiktaş, Augsburg'tan Felix Uduokhai'yi renklerine bağladı
09:46 İsveç’te ’Özgür Filistin’ sloganı atan kadına sert müdahale İsveç'te 'Özgür Filistin' sloganı atan kadına sert müdahale
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
09:24 Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı
09:16 Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi
08:57 İkinci el araç satışında yeni dönem Artık her önüne gelen ilan veremeyecek İkinci el araç satışında yeni dönem! Artık her önüne gelen ilan veremeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 20:25:53. #1.11#
SON DAKİKA: Moldova'nın 33. Bağımsızlık Günü Kutlamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement