Moldova'nın 33. Bağımsızlık Günü Kutlamaları

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Moldova'nın başkenti Kişinev'de ülkenin 33. Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

Kişinev'deki Büyük Millet Meclisi Meydanı'nda düzenlenen törene Moldova Parlamento Başkanı İgor Grosu, Başbakan Dorin Recean, hükümet üyeleri ile milletvekilleri katıldı. Çok sayıda vatandaşın da yer aldığı törende Büyük Ştefan (Ştefan cel Mare) heykeline çiçek bırakıldı.

Moldova Parlamento Başkanı Grosu, törende yaptığı konuşmada, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) üye olma yolunda devam ettiğini ve bu hedefe ulaşılacağını umduğunu belirtti.

Moldova Başbakanı Recean da vatandaşların AB yolunda birlik olması ve beraber hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

"Barış ve refahı seçiyoruz"

Kovid-19 hastalığına yakalanması nedeniyle törene katılamayan Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu da 33. Bağımsızlık Günü vesilesiyle görüntülü kutlama mesajı paylaştı.

Sandu, mesajında, "Ülkenin geleceği ve çocuklarımız için çalışıyoruz. Umut ve hayatı seçiyoruz. Halkımızın gücüne inanıyoruz. Moldova bizim evimiz. Barış ve refahı seçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gagauz Başkanı'ndan kutlama mesajı

Moldova Cumhuriyetine bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul da sosyal medyadan yayımladığı mesajda, Moldova vatandaşlarının Bağımsızlık Günü'nü kutladı. Bu bayramın vatandaşları birleştirdiğini belirten Gutsul, şu ifadeleri kullandı:

"Gagavuzlar, bağımsız Moldova'da özerkliğe, kendi dili ile kültürünü koruma ve geliştirme imkanına kavuştu. Ülkemizin geleceğine ve birlikte tüm zorlukları aşacağımıza inanıyoruz. Demokratik bir devlette yaşadığımız için gurur duyuyoruz. Kimsenin hak ve özgürlüklerimizi kısıtlamasına veya elimizden almasına izin vermeyeceğiz."

Gagauz Özerk Yeri'nde de Bağımsızlık Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Bağımsızlık Günü vesilesiyle Moldova'yı ziyaret eden Estonya, Letonya ve Litvanya Cumhurbaşkanları, Moldova'nın AB'ye üyeliğini destekleyen ortak bildiri imzaladı.

Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden (SSCB) ayrılan Moldova'da parlamento, 27 Ağustos 1991'de bağımsızlık bildirgesini kabul etmişti.