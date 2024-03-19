Moldova, Rus diplomatı sınır dışı etti

Moldova, ülkenin Transdinyester bölgesinde Rusya'daki devlet başkanı seçimi için sandık kurulması nedeniyle bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.
???????Moldova Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Kişinev Büyükelçisi Oleg Vasnetsov'un Bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Moldova Cumhuriyeti'nin Transdinyester bölgesinde, Rusya devlet başkanı seçimi yapılması ile ilgili olarak Rusya'nın protesto edildiği belirtildi.
Büyükelçilikte çalışan bir Rus diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiğinin Rus Büyükelçi Vasnetsov'a aktarıldığı kaydedilen açıklamada, söz konusu diplomatın ülkeyi terk etmesinin istendiği vurgulandı.
Moldova yönetimi, bu yıl Kişinev'deki Rus Büyükelçiliği dışında ülkenin herhangi bir yerinde Rusya devlet başkanı seçimleri için oy kullanılmasını yasaklamıştı.
Moldova'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester'de 6 sandık kurulmuştu.
250 binden fazla Rus vatandaşının yaşadığı Transdinyester bölgesi, 28 Şubat'ta Rusya'dan koruma talep etme kararı almıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Transdinyester bölgesinin sakinlerinin korunmasının öncelikli olduğunu bildirmişti.
Moldova'daki Transdinyester meselesi
Moldova'nın 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Dinyester Nehri'nin doğu kıyısındaki Transdinyester, Rusya'nın desteğiyle tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.
Bağımsızlık ilanından sonra Moldova ile Transdinyester arasında başlayan silahlı çatışmalar, 1992'de ateşkesle son bulmuştu. Buradaki çatışmalarda, 1000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin ise yaralandığı belirtiliyor.
Moldova ile Transdinyester arasında 1993'te Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde çözüm görüşmeleri başlamıştı. AGİT bünyesinde 5+2 formatında yapılan müzakerelerde Transdinyester, Moldova, Rusya, Ukrayna, ABD ile AGİT ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileri yer alıyor.
Birleşmiş Milletler (BM) üyesi hiçbir ülke tarafından tanınmayan Transdinyester'in siyasi yapısı, meclisi, ordusu, polisi ve posta sistemi bulunuyor.
"Barış gücü" adını verdiği askeri birliklerini Transdinyester'e yerleştiren Rusya'nın, bölgenin desteklenmesi için her yıl milyonlarca dolar aktardığı belirtiliyor.
Rusya'nın, Sovyetler Birliği döneminde 2. Dünya Savaşı'ndan kalan en büyük cephanesi, Transdinyester bölgesindeki Kobasna köyünde yer alıyor.
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