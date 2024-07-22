Moldovalı Gülcan Tutar, Adana'da Türk kültürünü kilim kursunda öğretiyor - Son Dakika
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Moldovalı Gülcan Tutar, Adana'da Türk kültürünü kilim kursunda öğretiyor

Adana'da yaşayan ve Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticilik yapan Moldovalı Gülcan Tutar, kilim kursuna katılanlara Türk kültürünün geleneksel motiflerini dokumayı öğretiyor. Salim Tutar ile evlenen ve Müslüman olan Gülcan Tutar, kilim dokumaya merak sardı ve 2016'da usta öğreticilik belgesi aldı. Şimdi ise Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda kilim dokumayı öğretiyor ve Saimbeyli kilimlerinin tanıtımına katkı sağlıyor.

22.07.2024 14:11
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Adana'da yaşayan ve Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticilik yapan Moldovalı Gülcan Tutar, kilim kursuna katılanlara Türk kültürünün geleneksel motiflerini dokumayı öğretiyor.

Tatilde tanıştığı Salim Tutar ile 24 yıl önce evlenen Moldovalı Aliona Focsuc, Saimbeyli ilçesinde yaşamaya başladı.

Müslüman olmaya karar veren ve Gülcan adını alan Tutar, zaman içinde kilim dokumaya merak sardı.

Halk Eğitim Merkezince açılan kursa katılan Tutar, bu konuda kendini her geçen gün geliştirerek 2016'da usta öğreticilik belgesi aldı.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda usta öğreticilik yapmaya başlayan Tutar, eğitim verdiği kursiyerlerine kilim dokumayı öğretiyor.

Gülcan Tutar, gazetecilere, Saimbeyli kilimlerinin tanıtımına katkı sağlamak için elinden geleni yaptığını kaydetti.

Kaynak: AA

Saimbeyli, Adana, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moldovalı Gülcan Tutar, Adana'da Türk kültürünü kilim kursunda öğretiyor - Son Dakika

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