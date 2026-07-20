Mollakasım Plajı Ücretsiz Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Mollakasım Plajı Ücretsiz Hizmete Açıldı

20.07.2026 10:37
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Van'daki Mollakasım Halk Plajı, bakım sonrası ücretsiz hizmet vermeye başladı. Cankurtaranlar görevde.

VAN'da hava sıcaklıkları 30 dereceleri görürken, vatandaşlar serinlemek için Türkiye'nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajı olan Mollakasım Halk Plajı'na akın ediyor. Belediye tarafından bakım, onarım ve temizlik çalışmaları tamamlanan plaj, ücretsiz hizmet verirken, olası boğulma vakalarına karşı da 2 cankurtaran görev yapıyor.

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, yaz mevsiminde yalnızca kentte yaşayanların değil, Türkiye'nin farklı illerinden gelen ziyaretçilerin de uğrak noktası oluyor. Deniz seviyesinden 1700 metre yüksekte bulunan, 3 bin 713 kilometrekare yüz ölçümüne ve yaklaşık 500 metre derinliğe sahip göl, eşsiz doğası ve sodalı suyuyla ilgi görüyor. Tuşba ilçesindeki Mollakasım Halk Plajı ise Türkiye'nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajı olma özelliğiyle öne çıkıyor.

PLAJ ÜCRETSİZ HİZMET VERMEYE BAŞLADI

Tuşba Belediyesi'nin yürüttüğü kapsamlı bakım, onarım ve temizlik çalışmalarının ardından daha önce giriş ücreti alınan Mollakasım Halk Plajı yeniden ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına açıldı. Plajda yıpranan duş kabinleri onarılırken, sahildeki merdivenlerde de onarım çalışması yapıldı. Çöp temizliğinin yapıldığı plajda olası boğulma vakalarına karşı da biri kadın olmak üzere 2 cankurtaran görev yapıyor. Tuşba Belediye Eş Başkanı Ümit Keser, plajdaki çalışmaları yerinde inceledi.

'TEMİZLİK HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞU'

Van Gölü'nün dünyanın en temiz göllerinden biri olduğunu belirten Keser, halkın çevre temizliği konusunda duyarlı olmalarını istedi. Keser, "Van Gölü kadar temiz ve yüzülebilecek böyle bir suyu dünyada bulmak kolay değil. Sezon öncesinde bakım-onarım ve temizlik ile ilgili çalışmaları yaklaşık 10 gün içinde giderdik. Ancak temizlik konusunda hep birlikte sorumluluk almamız gerekiyor. Belediye ekiplerimiz sabah 07.00 ile akşam 17.00 arasında çalışıyor. Vatandaşlarımız ise akşam saatlerine kadar burada vakit geçiriyor. Buradan ayrılırken çöplerini çöp toplama noktalarına bırakmalarını rica ediyoruz" dedi.

Plajda iki cankurtaranın görev yaptığını belirten Keser, güvenli yüzme alanı oluşturduklarını ifade ederek, "Van Gölü ve diğer sularda zaman zaman boğulma vakaları yaşanıyor. Bu yıl biri kadın olmak üzere iki cankurtaran görevlendirdik. Burası güvenli yüzme alanlarından biri. Ayrıca arıtma tesisimiz de bulunuyor. Halkımıza en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Hafta sonları yoğunluk yaşansa da hafta içi de rahatlıkla kullanılabilecek bir alan. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

'ÖNCE HALKIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ'

Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'nin çeşitli sahillerinde cankurtaranlık yaptığını belirten Muhammed Şahbaz ise son 2 yıldır ise Mollakasım Halk Plajı'nda görev aldığını söyledi. Şahbaz, "Bizim işimiz önce halkımızın can güvenliği. Belediye ekipleri sürekli temizlik yapıyor ve sahilin birçok noktasında çöp kutuları bulunuyor. Vatandaşlarımızdan ricamız çöplerini çevreye atmamaları. Türkiye'nin birçok yerinde bu kadar temiz mavi bayraklı bir plaj bulmak kolay değil. Görev yaptığım süre içinde birkaç kişiyi boğulmaktan kurtardım" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Turizm, Güncel, Çevre, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mollakasım Plajı Ücretsiz Hizmete Açıldı - Son Dakika

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