Molotofkokteyli ile Tehdit: 3 Şüpheli Tutuklandı

12.02.2026 10:37
Büyükçekmece'de iş yerine molotofkokteyli atan 3 şüpheli, gözaltına alınıp tutuklandı.

Büyükçekmece'de bir iş yerine molotofkokteyli attıkları ve işletmeciyi tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ekinoba Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki market olarak faaliyet gösteren iş yerine molotofkokteyli atılmasına ilişkin çalışma yaptı.

İş yeri sahibinin bilgisine başvuran ekipler, şüphelilerin olaydan yaklaşık 6 gün sonra 3 saniyelik videoyla "Seni kaç gün daha koruyacaklar?" şeklinde mesaj attıklarını, içeriğinde ise araçla geçerken iş yerini video alma anına ait görüntü olduğunu belirledi.

Ekipler, cep telefonu kayıtları ile çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelilerin geliş-gidiş güzergahları üzerinden adres ve kimlik bilgilerini tespit etti.

Şüpheliler Ö.F.E.'nin (23), Y.U. (23) ve 18 yaşından küçük şüpheli B.U.T, saklandıkları eve düzenlenen özel harekat destekli operasyonla gözaltına alındı.

Evde uyuşturucu hap ele geçirilirken, şüphelilerden birinin cep telefonunda da mağdura atılan tehdit mesajları ile video kaydı görüldü.

Ö.F.E'nin çeşitli suçlardan 7, Y.U'nun 2, B.U.T'nin 7 suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, iş yerine saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, iş yerinin önüne gelen kapüşonlu 2 şüphelinin yanlarında getirdikleri molotofkokteylini markete fırlatıp, koşarak uzaklaşmaları yer alıyor.

Kaynak: AA

