Molozlar Sokakta Tehlike Yarattı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tadilat yapılan bir binadan moloz parçalarının sokağa düşmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Saraylar Mahallesi 512/1 Sokak'taki 6 katlı bir binada tadilat çalışmalarının yapıldığı sırada moloz parçaları sokağa düştü.
Moloz parçaları, bir çay ocağı işletmesinin kaldırımdaki masa ve oturaklarına çarparak zarar verdi.
Bu sırada işletmedeki müşteriler, molozlardan zarar görmemek için uzaklaştı.
Söz konusu olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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