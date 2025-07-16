Monet'nin Bahçesi Ziyaretçileri Büyülüyor - Son Dakika
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Monet'nin Bahçesi Ziyaretçileri Büyülüyor

16.07.2025 11:25
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Fransız ressam Monet'nin ilham kaynağı bahçesi, rengarenk çiçekleriyle ziyaretçileri etkiliyor.

İzlenimcilik (empresyonizm) akımının önde gelen isimlerinden olan Fransız Ressam Claude Monet'nin "Nilüferler" adlı tablo serisinin ilham kaynağı olan bahçesindeki rengarenk çiçekler ziyaretçileri hayran bırakıyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te 14 Kasım 1840'ta doğan ressam Monet, 5 Aralık 1926'ta Giverny'deki bahçeli evinde 86 yaşında hayatını kaybetti.

İzlenimcilik akımının önde gelen isimlerinden olan Monet'nin, "Nilüferler" tablo serisinin ilham kaynağı olan bahçesi, Paris'e yaklaşık 75 kilometre uzaklıktaki Giverny köyünde bulunuyor.

Fransız ressam 43 yaşında yerleştiği evinde 43 yıl yaşadı

Monet, bir tren yolculuğu sırasında Giverny'den geçerken gördüğü büyük evi beğendi ve 1883 yılında, 43 yaşındayken ailesiyle birlikte buraya yerleşti.

Ressamın, ilk eşinden olan 2 çocuğu ve ikinci eşi Alice ve 6 çocuğuyla beraber yaşadığı evde 3 ayrı atölyesi bulunuyordu.

Monet, Giverny'ye yerleştiğinde, evin etrafında bulunan meyve bahçesini Fransa ve Avrupa'dan getirdiği tohumlarla renkli bir çiçek bahçesine dönüştürdü.

Başlarda kiracı olan Monet, zamanla bahçeli evi ve yakınındaki bir diğer araziyi de satın aldı. Monet, 1889'daki Paris Dünya Fuarı sırasında keşfettiği ve beğendiği nilüfer çiçekleri için satın aldığı arazide bir "su bahçesi" kurdu.

Monet, hayranı olduğu Japon kültüründen esinlenerek bahçeye nilüfer çiçeklerinin olduğu bir gölet oluşturdu ve bir küçük köprü inşa ettirdi. Ayrıca, çevreyle bütünlük sağlaması için bu köprü için yeşil rengi tercih etti.

Başta bu çiçekleri çizmeyi düşünmeyen Monet, ardından çok sevdiği nilüferleri yaklaşık 300 tabloda tasvir etti.

Monet'nin tanınan diğer eserleri arasında "İzlenim, Gün Doğumu" ve "Gelincik Tarlası" yer alıyor.

Sanatçının eserlerinin bir kısmı Paris'teki Marmottan Monet ve Orsay müzelerinde sergileniyor.

Claude Monet, vaktinin büyük bir kısmını resim yaparak geçirdiği bahçeli evinde 43 yıl yaşadı. Fransız sanatçının ölümünden sonra ise bu ev, yaklaşık 50 yıl boyunca bakımsız kaldı.

Monet'nin son varisi, evi Güzel Sanatlar Akademisi'ne bağışladı. Bahçeyi özgün haline kavuşturmak için Monet'nin bazı tanıkların ifadelerinden yararlanan akademi, 1976'da başlattığı restorasyon sürecini dört yılda tamamladı.

Restorasyonun ardından Monet'nin bahçeli evi, 1980 yılından itibaren ziyarete açıldı.

Yılın yedi ayında ziyaret edilebilen ev, geçen yıl rekor kırarak 770 bin kişiyi ağırladı. Ziyaretçilerin yüzde 52'sini yabancılar, yüzde 48'ini ise Fransızlar oluşturdu.

Yaklaşık 2 hektarlık alana yayılan bu renkli bahçeli evde, ziyaretçileri açık sarı, mavi ve yeşil tonlarda dekore edilmiş odalar karşılıyor.

Mavi ve beyaz fayanslarla kaplı mutfak ise Monet'nin döneminde sıcak ve soğuk suya sahip olmasıyla dikkati çekiyor. Bu alan, ziyaretçilerin en çok fotoğraf çektirdiği bölümler arasında yer alıyor.

Monet'nin zevkine göre tamamen açık sarı renkte olan yemek odası da görenlerin ilgisini çekiyor.

Ressamın bahçesindeki rengarenk çiçekler, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri büyülerken; sanatçının esinlendiği su bahçesindeki nilüfer çiçekleriyle hatıra fotoğrafı çekmek isteyenler kuyruk oluşturuyor.

Monet'nin bahçesiyle yıl boyunca 12 bahçıvan ilgileniyor

Bir yolun ortasından geçtiği 2 ana kısımdan oluşan bahçeyle yıl boyunca 12 bahçıvan ilgileniyor.

Bahçıvanlar, bahçenin farklı alanlarındaki renk uyumunu dikkate alarak istediği çiçekleri ekiyor. Bahçede kullanılan çiçeklerin yüzde 80'i bölgedeki seralarda yetiştiriliyor.

Monet hayattayken, önce çocukları, ardından ise sayıları 8 ila 10 arasında değişen bahçıvanlar bahçeyle ilgileniyordu.

Giverny'deki odasında 86 yaşında hayata gözlerini yuman Monet, vasiyeti üzerine bu köyde defnedildi.

Kaynak: AA

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