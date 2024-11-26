Mor Lahana ile Doğal Kozmetik Ürünleri Üretimi - Son Dakika
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Mor Lahana ile Doğal Kozmetik Ürünleri Üretimi

Mor Lahana ile Doğal Kozmetik Ürünleri Üretimi

İzmir Ekonomi Üniversitesi araştırmacısı Duygu Geçkin, mor lahananın doğal pigmentlerini kullanarak ruj ve allık üretmeyi hedefliyor. Proje, gıda atıklarını değerlendirmeyi ve doğal renklendiriciler kullanmayı amaçlıyor.

26.11.2024 11:23  Güncelleme: 11:25
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İZMİR Ekonomi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Duygu Geçkin, mor lahananın içinde bulunan doğal pigmentleri kullanarak ruj ve allıkları renklendirmek için bilimsel çalışma başlattığını belirterek, "Her bir markette haftalık yaklaşık 20 kilogram lahana kabuğu sadece parlaklığını yitirmesi sebebiyle çöpe atılıyor. Biz de bu ürünleri sürdürülebilir kılmaya çalışıyoruz. Şu an yanak ve dudak renklendirmek için allık ile ruj ürünleri elde etmeyi amaçlıyoruz. Daha sonrasında far yapmayı düşünüyoruz" dedi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Duygu Geçkin, Türk yemeklerinde sıklıkla kullanılan ve özellikle salataların vazgeçilmezleri arasında yer alan mor lahananın içinde bulunan doğal pigmentleri kullanarak ruj ve allıkları renklendirmek için bilimsel çalışma başlattı. TÜBİTAK'ın da 900 bin liralık destek sağladığı projeyi 12 ay içinde tamamlayacaklarını belirten Geçkin, "Günlük hayatta neredeyse her evin mutfağında bulunan doğal maddelerdeki pigmentleri nasıl özütleyebileceğimizi düşünerek bir çalışma başlattık. Çalışma için uzun ömürlü ve pigment içeriği yüksek olan mor lahanayı kullandık. Şu an yanak ve dudak renklendirmek için allık, ruj ürünleri elde etmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Geçkin, kadınların günlük yaşamlarında neredeyse her gün başvurduğu bazı kozmetik ürünlerin renklendirilmesinde doğal olmayan, ağır metal içeren ve toksik etkiye yol açabilen maddelerin kullanılabildiğini belirterek, "Kozmetik ürünlerin renklendirmesinin tamamen doğal ürünler kullanılarak yapılabileceği fikrinden yola çıkarak özel bir çalışma başlattık. Bunun için de pigment içeriği yüksek olan mor lahanayı seçtik" ifadelerini kullandı.

'MORDAN KIRMIZIYA KADAR ÇOK FARKLI RENK SEÇENEKLERİ SUNULABİLİYOR'

Mor lahananın içinde bulunan doğal pigmentin, mordan kırmızıya kadar birçok farklı renk seçenekleri sunduğunu söyleyen Geçkin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunları daha kalıcı halde tutup kozmetik ürünlerde kullanmak için çalışmalar yapıyoruz. Şu anda kırmızı, mavi ve morun tonlarını elde ediyoruz. Renkleri elde edebilmek ve uzun ömürlü kullanabilmek amacıyla mor lahanayı eksi 18 derecede dondurma sürecimiz oluyor. Daha sonrasında pigmentin özütlenmesi çalışmalarını yürütüyoruz ve kalıcılığının sağlanması üzerine de çalışmalar yapıyoruz. En sonunda da testler yapılarak çıkarılan miktar tespit edilecek. Şu an yanak ve dudak renklendirmek için allık ile ruj ürünleri elde etmeyi amaçlıyoruz. Daha sonrasında far yapmayı düşünüyoruz."

'DOĞANIN SUNDUĞU TÜM RENKLERİ KULLANABİLİRİZ'

Gıda maddelerinin özellikle görüntü ve şekil bozukluğu sebebiyle çok fazla çöpe atıldığını dile getiren Geçkin, "Bu ürünleri değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Çünkü her bir markette haftalık yaklaşık 20 kilogram lahana kabuğu sadece parlaklığını yitirmesi sebebiyle çöpe atılıyor. Biz de bu ürünleri sürdürülebilir kılmaya çalışıyoruz. Doğanın sunduğu tüm renkleri kullanabiliriz. Portakal kabuğundan, turuncu ile sarı tonları elde edilebilir. Pancardan ve özellikle de posa olarak kullanılan üzüm kabuklarından da çeşitli renkleri üretebilmek için çok güzel bir örnektir" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Sağlık, Güncel, Kadın, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mor Lahana ile Doğal Kozmetik Ürünleri Üretimi - Son Dakika

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