Morgedik Barajı'nda Siyanür Tespiti Yalanlandı - Son Dakika
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Morgedik Barajı'nda Siyanür Tespiti Yalanlandı

DSİ, Morgedik Barajı dipsavak tünelinde siyanür olmadığı açıkladı, su analiz sonuçları normal.

06.10.2024 18:19
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VAN'daki Morgedik Barajı'na su sağlayan dipsavak tünelinde hidrojen siyanür (HCN) tespit edildiğine yönelik haberlere ilişkin Devlet Su İşleri (DSİ) Van 17. Bölge Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.

Erciş ilçesindeki Morgedik Barajı'na su sağlayan dipsavak tünelinde hidrojen siyanür tespit edildiğine yönelik haberlere ilişkin DSİ 17. Bölge Müdürlüğü, yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ) tarafından işletilen içme suyu arıtma tesisi çıkış sularında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı belirterek, "Van ili Erciş ilçesinde halka su sağlayan tünelde siyanür tespit edildi: 'Acil analiz yapılmalı' konulu gazete ve sosyal medya haberleri ile ilgili; aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. 10.09.2024 tarihinde Van Erciş Morgedik Barajı dipsavağında meydana gelen arıza nedeniyle suyun renginde, kokusunda değişimler gözlemlenmiştir. Konunun önemine binaen baraj rezervuarından, tünel çıkışından ve 10 km mansapta yer alan regülatörden su numuneleri alınmış, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve ağır metal testlerine tabi tutulmuştur. Laboratuvar sonuçlarına göre suyun rengi ve kokusuna etki eden ağır metal mangan değeri arıtma çıkışında ise 30 mg/l olarak ölçülmüştür. (İçmesuyu standardına göre manganın üst limit değeri 50 mg/l'dir.)" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Morgedik Barajı'nda Siyanür Tespiti Yalanlandı - Son Dakika

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