Moskova bölgesine 467 İHA'nın yöneldiğini, 144'ünün etkisizleştirildiğini Sobyanin dedi

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova bölgesinin 467 İHA ile hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin kente yaklaşan 144 İHA'yı etkisiz hale getirdiğini duyurdu.???????

Sobyanin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Çok sayıda İHA'nın Moskova bölgesini hedef aldığını belirten Sobyanin, "12 Kasım saat 18.00'den 13 Kasım saat 08.00'e kadar Moskova bölgesine doğru 467 İHA uçtu. Bunların büyük bölümü Rusya Savunma Bakanlığının hava savunma sistemlerince uzak mesafelerde imha edildi. Moskova'ya yaklaşan 144 İHA etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Sobyanin, düşürülen İHA'ların parçalarının bulunduğu noktalarda acil servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

İHA saldırıları nedeniyle Moskova'daki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildi.