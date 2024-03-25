Moskova\'da Terör Saldırısı Sonrası Rus Halkı Kurbanları Anıyor

Netflix'in Geleceğin Ekranı Projesi'nde üçüncü dönem başlıyor

Netflix'in Habitat Derneği ve ICC Türkiye işbirliğiyle gerçekleştirdiği Geleceğin Ekranı Projesi'nin üçüncü dönemi başlıyor. Proje kapsamında Türkiye genelinde dijital okuryazarlık ve bilinçli içerik tüketimi alışkanlıklarının yaygınlaşması hedefleniyor. Uzman akademisyenler liderliğinde ebeveyn ve öğretmenlere yönelik eğitim çalışmaları düzenlenecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de öğretmenlerin katılacağı projede bugüne kadar 70 ilden 2 bin 500'e yakın ebeveyn ve öğretmen eğitimlere katıldı. Geleceğin Ekranı Podcast'i ise dijital okuryazarlık bilincinin yayılmasına katkı sağladı.