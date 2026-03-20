Moskova\'da Türk Toplumu Ramazan Bayramı\'nı Kutladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.03.2026 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Moskova'da Türk toplumu, bayramlaşma programıyla Ramazan Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Türk toplumu, bir araya gelerek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Moskova'daki bir alışveriş merkezinde Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Rus- Türk İş İnsanları Birliğinin (RTİB) organizasyonuyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Programa, Büyükelçi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç, RTİB Başkan Vekili Gülşah Baysal, Rusya'da faaliyet gösteren Türk iş insanları, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, büyükelçilik çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, bütün vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Türk iş insanlarına bu programa katkılarından dolayı teşekkür eden Bilgiç, "Onlar, bizim burada en büyük gücümüz. Ne zaman bir şey düzenlemek istesek ya da ne zaman bir şeye ihtiyacımız olsa RTİB yardıma koşuyor." dedi.

Bilgiç, büyükelçilik olarak Rusya'da bulunan Türk vatandaşlarının her zaman yanında olduklarını belirterek, "Kapımız her zaman sizlere açık. Herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

RTİB Başkan Vekili Baysal da herkesin bayramını kutlayarak, "Bayramlar bir araya geldiğimiz çok özel anlar. Burada bir arada olmaktan mutluyuz. Bu programın Rusya'da yaşayan Türk toplumu için ayrı bir önemi var. Her yerde, her coğrafyada barış diliyorum." diye konuştu.

Bayramlaşma programında, Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Etkinlikler, Türkiye, Türk İş, Moskova, Kültür, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalova’da husumet büyüyor: Aynı ailenin 8 yaşındaki çocuğu da yaralandı Yalova'da husumet büyüyor: Aynı ailenin 8 yaşındaki çocuğu da yaralandı
AB’den Türkiye’ye SEPA teklifi AB'den Türkiye'ye SEPA teklifi
İran, ABD’ye ait F-35 savaş uçağı vurdu İran, ABD'ye ait F-35 savaş uçağı vurdu
Büyükçekmece’de servis minibüsü devrildi: 1 ölü 9 yaralı Büyükçekmece'de servis minibüsü devrildi: 1 ölü 9 yaralı
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Nevşehir’de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı Nevşehir'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı

16:38
Kendi memleketinde silahlı korumalarla geziyor
Kendi memleketinde silahlı korumalarla geziyor
16:18
İncirlik’te siren sesleri MSB’den “Olumsuz bir durum yok“ açıklaması
İncirlik'te siren sesleri! MSB'den "Olumsuz bir durum yok" açıklaması
16:00
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna’nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı
15:47
İsviçre, ABD’ye silah ihracatını durdurdu
İsviçre, ABD'ye silah ihracatını durdurdu
15:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
13:08
Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 83,44 milyon avro
Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 83,44 milyon avro
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 16:51:10. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.