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Rusya'nın başkenti Moskova'da " Türkiye'den manzaralar" temalı resim sergisi açıldı.

Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ev sahipliğinde, "Art Vue-Moskova" sanatçılar grubunun eserlerinden seçilmiş "Türkiye'den manzaralar" temalı 30 resmin yer aldığı Rus Ressamların Eserleri Sergisi'ne, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Bilgiç'in yanı sıra YEE Denetim Kurulu Üyesi Ali Özgündüz ve Moskova YEE Koordinatörü Mehmet Ülker katıldı.

Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) temsilcisi Nurullah Bakır, Art Vue-Moskova sanatçılar grubu Başkanı Marina Dyagteryova ve çok sayıda davetlinin yer aldığı etkinlikte Rus ressamlara sertifika takdim edildi.

Serginin açılışında konuşan Büyükelçi Bilgiç, Moskova'da iki ay önce Türkiye ile ilgili ilk resim sergisinin düzenlendiğini anımsatarak, "Değerli Rus ressamlar, bu çalışmalarla ülkelerimiz arasındaki dost köprüyü daha fazla güçlendiriyorlar." dedi.

Bilgiç, serginin düzenlenmesi sürecinde yer alan herkese minnettar olduğunu dile getirdi.

YEE Denetim Kurulu Üyesi Özgündüz de benzer sergileri desteklediklerini belirterek, "Bu sergi, Türkiye'nin güzelliklerini ve zengin kültürünü yansıtmak için bir fırsat sunuyor. Rusya ve Türkiye arasındaki tarihi bağlar, sanat ve kültür alanında da kendini göstermektedir. Bugünkü etkinlik, Rus ressamlarının Türkiye'nin doğal güzelliklerine ve tarihi mekanlarına olan bakış açılarını yansıtmaktadır." şeklinde konuştu.

Moskova YEE Koordinatörü Ülker de serginin önemine işaret ederek, "Bu sergi, Türkiye'nin eşsiz doğal güzellikleri ve tarihi zenginliklerini Rus ressamların dokunuşuyla yeniden keşfetmemizi sağlıyor. Ressamların işlediği manzaralar, doğanın ve yaşamın çeşitliliğiyle birlikte Türkiye'nin benzersiz coğrafi çeşitliliğini ve tarihi mirasını yansıtıyor." dedi.

Serginin, Türk ve Rus halklarının birbirine olan ilgisini ve anlayışını artırmasına, sanatın içsel gücünün hissedilmesinde de bir fırsat sunduğunu kaydeden Ülker, şu ifadeleri kullandı:

"Rus ressamların gözünden Türkiye'nin muhteşem manzaralarını görmek, kültürler arası bir köprü oluşturmanın yanı sıra sanatın evrensel diliyle ifade edilen ortak bir sevgi ve hayranlık noktası bulmamızı da sağlıyor. Bu sergi, aynı zamanda Türkiye'nin doğal güzellikleri ve tarihi mekanlarının uluslararası sanat sahnesindeki yerini güçlendirmekte ve geniş bir izleyici kitlesiyle buluşmasına da katkı veriyor."

Sergi, 10 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.