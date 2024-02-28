Moskova'da düzenlenen Türkiye Günü etkinliği büyük ilgi gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Moskova'da düzenlenen Türkiye Günü etkinliği büyük ilgi gördü

Moskova\'da düzenlenen Türkiye Günü etkinliği büyük ilgi gördü

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Rusya Uluslararası Forumu kapsamında düzenlenen Türkiye Günü etkinliğine Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, Başkurdistan yetkilileri ve çok sayıda Rus vatandaşı katıldı. Etkinlikte Türk ve Başkurt halk oyunları gösterisi yapıldı, Başkurdistan'da geliştirilen teknolojiler tanıtıldı ve Rus vatandaşlarına Türkçe dersleri verildi.

28.02.2024 23:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Türkiye Günü" etkinliği düzenlendi.

Moskova'daki VNDH Fuar Merkezi'nde Rusya Uluslararası Forumu kapsamında düzenlenen "Türkiye Günü" etkinliğine, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Başkurdistan yetkilileriyle çok sayıda Rus vatandaşı katıldı.

Rusya'ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nin standında gerçekleşen etkinlikte, Türk ve Başkurt halk oyunları gösterisi yapıldı.

Başkurdistan'da geliştirilen teknolojilerin de tanıtıldığı standda, Rus vatandaşlarına Türkçe ders verildi.

Kaynak: AA

Türkiye, Moskova, Rusya, Kültür, Diplomasi, Etkinlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moskova'da düzenlenen Türkiye Günü etkinliği büyük ilgi gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 00:58:57. #1.13#
SON DAKİKA: Moskova'da düzenlenen Türkiye Günü etkinliği büyük ilgi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement